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Остатки на Едином казначейском счете в августе выросли в 5,8 раза - Госказначейство
14:01 01.09.2021 |
Остатки на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало сентября 2021 года увеличились в 5,8 раза - до 57,5 млрд грн.
Согласно данным Государственной казначейской службы (ГКСУ), на эту же дату годом ранее остатки на ЕКС были ниже на 11,8 млрд грн и составляли 45,65 млрд грн.
По данным Национального банка, остаток средств на корсчетах банков к началу сентября составил 54,17 млрд грн, что на 3,42 млрд грн меньше по сравнению с показателем месячной давности.
Как сообщалось, остатки на ЕКС на начало августа 2021 года сократились на 5% - до 9,87 млрд грн.
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