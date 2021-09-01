Остатки на Едином казначейском счете в августе выросли в 5,8 раза - Госказначейство

Остатки на Едином казначейском счете (ЕКС) на начало сентября 2021 года увеличились в 5,8 раза - до 57,5 млрд грн.

Согласно данным Государственной казначейской службы (ГКСУ), на эту же дату годом ранее остатки на ЕКС были ниже на 11,8 млрд грн и составляли 45,65 млрд грн.

По данным Национального банка, остаток средств на корсчетах банков к началу сентября составил 54,17 млрд грн, что на 3,42 млрд грн меньше по сравнению с показателем месячной давности.

Как сообщалось, остатки на ЕКС на начало августа 2021 года сократились на 5% - до 9,87 млрд грн.

