Сводный платежный баланс Украины в июле-2021 сведен с профицитом $484 млн

Профицит сводного платежного баланса Украины в июле 2021 года составил $484 млн, что в 5,5 раза больше, чем в июле 2020-го ($88 млн), сообщил Национальный банк Украины на своем сайте.

Согласно его данным, дефицит текущего счета платежного баланса в июле составил $293 млн, что в 4,5 раза меньше, чем в июле-2020 ($65 млн).

НБУ указал, что экспорт товаров за год вырос в 1,5 раза, а их импорт – на 32,6%. В то же время за месяц экспорт товаров вырос на 5,5%, а импорт – на 10%.

Согласно сообщению, экспорт товаров составил $5,2 млрд, и его рост был вызван в основном ростом экспорта минеральных продуктов (в том числе руд) в 2,4 раза, черных и цветных металлов - в 2,2 раза, продовольственных товаров – на 14,4%, древесины и изделий из нее – в 1,6 раза, продукции химической промышленности – на 19,1%, продукции машиностроения – на 14,7% и промышленных изделий – на 26,9%.

Объемы импорта товаров выросли до $5,8 млрд, в том числе энергетический импорт вырос в 1,8 раза за счет нефтепродуктов, а неэнергетический импорт - в 25,9%. В частности, на 17,4% вырос импорт древесины и изделий из нее, на 23,4% – промышленных изделий, на 27,1% – продукции машиностроения, на 15,5% – продовольственных товаров, в 1,4 раза – черных и цветных металлов и на 35,4% – продукции химпромышленности.

Помимо этого, профицит торговли услугами, по оценкам Нацбанка, вырос до $332 млн со $326 млн в июле 2020 года. Основным фактором роста импорта услуг оставался рост расходов лиц, путешествующих за границу, и краткосрочных мигрантов (на 31,1%). В то же время вырос импорт транспортных (в 1,6 раза) и других деловых услуг (на 21,4%), а также плата за использование интеллектуальной собственности (36,7%). Помимо этого продолжался рост экспорта компьютерных услуг (на 39%) и услуг по переработке минеральных ресурсов, которые принадлежат другим странам (в 1,5 раза).

Дефицит баланса первичных доходов составил $439 млн по сравнению с профицитом в $361 млн в июле-2020 за счет увеличения в 2,3 раза выплат по доходам от инвестиций. Поступления по статье "оплата труда" возросли на 8,5%.

Чистое кредитование внешнего мира (суммарное сальдо текущего счета и счета операций с капиталом) в июле текущего года составил $292 млн против $66 млн в июле-2020.

Чистый приток по финансовому счету составил $776 млн (в июле прошлого года чистый отток составил $154 млн), что было обусловлено притоком средств по операциям частного и государственного сектора.

Чистый приток по операциям госсектора составил $342 млн (в июле 2020 года – $221 млн) и был обусловлен поступлением средств от размещения ОВГЗ ($500 млн). В то же время чистые выплаты нерезидентам по ОВГЗ составляли $157 млн, а выплаты по ранее привлеченным кредитам от международных партнеров составляли $25 млн.

Чистый отток прямых иностранных инвестиций НБУ оценил в $617 млн, тогда как в июле прошлого года он составил $59 млн.

Как указал регулятор, чистое увеличение внешней позиции банковской системы по операциям с портфельными и другими инвестициями составило $376 млн и было обусловлено ростом внешней позиции по статье "валюта и депозиты" на $356 млн и выплатам по еврооблигациям на $24 млн.

Внешняя позиция реального сектора (без учета прямых иностранных инвестиций) почти не изменилась, в частности чистое увеличение составило всего $49 млн и было обусловлено уменьшением чистой внешней задолженности по торговым кредитам на $300 млн, ростом объемов наличной валюты вне банков на $188 млн, чистым увеличением задолженности по кредитам и займам на $145 млн и поступлением средств от размещения еврооблигаций предприятий на $300 млн.

По состоянию на 1 августа объем международных резервов составил $28,95 млрд, что обеспечивает финансирование импорта на протяжении 4,1 месяца.

Как сообщалось, сводный платежный баланс Украины в 2020 году был сведен с профицитом $2 млрд, что в три раза меньше, чем в 2019 году. Профицит текущего счета платежного баланса Украины в минувшем году составил $6,6 млрд, тогда как в 2019 году был зафиксирован дефицит этого показателя в размере $4,1 млрд.