Налоговая амнистия вступила в силу и будет действовать год - с 1 сентября 2021 по 1 сентября 2022 года.

Об этом ранее сообщил Минфин, передают Українські Новини.

Законы о налоговой амнистии касаются стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет.

Законы предлагают налоговую амнистию со ставкой специального сбора на одноразовое декларирование 5% для валютных ценностей, размещенных на банковских счетах в Украине, и других активов в Украине, а также по ставке 9% для валюты на банковских счетах и других активов, которые находятся за границей.

При этом при покупке ОВГЗ с 1 января 2021 года по 20 июня 2022 года до подачи декларации предлагается применять ставку 2,5%.

Под амнистию могут попадать активы в Украине или за границей, приобретенные в счет доходов, которые не были задекларированы за любой налоговый период по состоянию на 1 января 2021 года.

Воспользоваться таким механизмом могут украинские физлица, а также нерезиденты, которые на момент приобретения активов или доходов были резидентами.

Не требуют подачи спецдекларации следующие активы:

- недвижимость (квартира до 120 кв. м, дом до 240 кв. м, нежилое помещение до 60 кв. м, земельный участок в рамках нормативов бесплатной декларации);

- одно транспортное средств, которое есть в реестре (кроме тех, которые предназначены для перевозки 10 людей и более или объемом двигателя выше 3 тыс. куб. см, или средняя рыночная стоимость которого выше 375 м.з.п., также подлежат декларированию самолеты, вертолеты, яхты, катера);

- другие активы суммарной стоимостью до 400 тыс. гривен.