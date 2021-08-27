Реальная зарплата в Украине в июле 2021г возросла на 10,2% - Госстат

Реальная заработная плата в Украине в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года выросла на 10,2%, по сравнению с июнем текущего года - на 0,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле по сравнению с июнем-2021 возросла на 0,2%, в годовом измерении - на 21,5%, составив 14345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).

Статведомство уточняет, что в июне 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 313 грн, мае - 13 499 грн, апреле - 13 543 грн, марте - 13 612 грн, феврале - 12 549 грн, январе - 12 337 грн.

По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле-2021 к июлю-2020 наблюдался в Закарпатской ( на 24,4%), Хмельницкой (на 23,8%), Волынской (на 23,7%), Ривненской (на 23,6%), Ивано-Франковской (на 23,4%), Львовской (на 22,7%) областях, а также в Киеве (на 22,9%).

Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 20 956 грн, самый низкий в Черновицкой области - 11 350 грн.

В июле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 52,5%, здравоохранении - на 30,5%, предоставлении других видов услуг - на 28,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 27,8%, образовании - на 27,5%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы - на 27,2%, информации и телекоммуникаций - на 26,1%, в сфере операций с недвижимостью - на 23,3%, в профессиональной, научной и технической деятельности - на 21,8%, в сельском и лесном хозяйстве - на 21,5%, в финансовой и страховой деятельности - на 20,3%, в строительстве - на 19,0%, в сфере оптовой и розничной торговли - на 17,3%, в промышленности - на 15,9%.

Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

