Финансовые новости
- |
- 27.08.21
- |
- 18:42
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Реальная зарплата в Украине в июле 2021г возросла на 10,2% - Госстат
17:48 27.08.2021 |
Реальная заработная плата в Украине в июле 2021 года по сравнению с июлем 2020 года выросла на 10,2%, по сравнению с июнем текущего года - на 0,1%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.
Как отметил Госстат, средняя номинальная заработная плата штатных работников в июле по сравнению с июнем-2021 возросла на 0,2%, в годовом измерении - на 21,5%, составив 14345 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты (6 тыс. грн).
Статведомство уточняет, что в июне 2021 года средняя номинальная заработная плата штатных работников составляла 14 313 грн, мае - 13 499 грн, апреле - 13 543 грн, марте - 13 612 грн, феврале - 12 549 грн, январе - 12 337 грн.
По его данным, наибольший рост средней заработной платы штатных работников в июле-2021 к июлю-2020 наблюдался в Закарпатской ( на 24,4%), Хмельницкой (на 23,8%), Волынской (на 23,7%), Ривненской (на 23,6%), Ивано-Франковской (на 23,4%), Львовской (на 22,7%) областях, а также в Киеве (на 22,9%).
Самый высокий уровень средней зарплаты в минувшем месяце зафиксирован в Киеве - 20 956 грн, самый низкий в Черновицкой области - 11 350 грн.
В июле 2021 года по сравнению с аналогичным месяцем 2020 года заработная плата выросла в сфере временного размещения и организации питания - на 52,5%, здравоохранении - на 30,5%, предоставлении других видов услуг - на 28,4%, в сфере искусства, спорта и развлечений - на 27,8%, образовании - на 27,5%, на предприятиях транспорта, почтовой и курьерской службы - на 27,2%, информации и телекоммуникаций - на 26,1%, в сфере операций с недвижимостью - на 23,3%, в профессиональной, научной и технической деятельности - на 21,8%, в сельском и лесном хозяйстве - на 21,5%, в финансовой и страховой деятельности - на 20,3%, в строительстве - на 19,0%, в сфере оптовой и розничной торговли - на 17,3%, в промышленности - на 15,9%.
Госстат напоминает, что данные приведены без учета временно оккупированных территорий АР Крым, г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зеленский считает, что инвестпривлекательность Украины упала из-за антирекламы
|Политическое фиаско «слуг народа» в Кривом Роге: Как Котляр подложил свинью Зеленскому
|Искусство создавать врагов: Как Зеленский делает из Разумкова и Кличко кандидатов в президенты
|«Самодурство диктаторского типа». Почему Разумков пугает Зеленского майданом
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
|Международный турнир по сквошу «Zenit Black Sea Open 2021» примет в Одессе 150 спортсменов из более чем десяти стран
В РУБРИКЕ
|Оптовые цены газа на распутье
|ФГИ отменил конкурс по продаже ОГХК из-за допуска лишь одного участника
|Реальная зарплата в Украине в июле 2021г возросла на 10,2% - Госстат
|Задолженность по зарплате в Украине в июле 2021г выросла на 10,3% - Госстат
|J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г до 4,5%
|Цены нефти усиливают рост 27 августа на опасениях вокруг поставок из-за урагана в Мексиканском заливе
Это интересно
|Сырьё для натрий-ионных аккумуляторов обходится на 30 % дешевле, чем для литиевых
|Кибервзломщики украли у немецких фирм больше 200 млрд евро
|В США испытают систему повышения эффективности плазмы — это сделает термоядерные реакторы проще
|Daimler: электрические и водородные грузовики быстро потеснят дизель в ЕС
|Камеры вместо зеркал и необычный капот: рассекречен первый серийный электрокар Genesis
|Следующий запуск ракеты New Shepard компании Blue Origin состоится 25 августа, но без людей на борту
|Tesla анонсировала робота-гуманоида Tesla Bot. Высотой 172 см и с передовым искусственным интеллектом