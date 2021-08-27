Задолженность по зарплате в Украине в июле 2021г выросла на 10,3% - Госстат

Общая задолженность по выплате заработной платы в Украине в июле 2021 года по сравнению с июнем увеличилась на 10,3%, с начала года - на 51,7% и к 1 августа составила 3,961 млрд грн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

По ее данным, на предприятиях, которые перестали подавать отчеты в течение 2019-2020 гг., сумма задолженности по зарплате на эту же дату составила 158,3 млн грн.

Как сообщает статведомство, сокращение задолженности по заработной плате в июле-2021 года зафиксировано в Закарпатской (на 26,5%), Запорожской (на 11,8%), Харьковской (на 6,3%), Одесской (на 5,1%), Кировоградской (на 5,0%), Киевской (на 2,7%), Полтавской (на 2,1%), Черкасской (1,3%) и Сумской (на 0,1%) областях.

При этом рост задолженности по выплате зарплаты наблюдался в Луганской (на 47,1%), Черновицкой (на 44,7%), Львовской (на 24,6%), Тернопольской (на 19,7%) Ривненской (на 6,6%), Хмельницкой (на 18,9%), Черниговской (на 15,3%) областях и в Киеве (на 46,2%).

Госстат уточняет, что в отраслевом разрезе в июле 2021 года задолженность по выплате зарплаты возросла в сфере финансовой и страховой деятельности - в три раза (до 0,02 млн грн), здравоохранении - на 28,9% (до 108,453 млн грн), в сфере временного размещения и организации питания - на 24,5% (до 2,048 млн грн), в сфере предоставления других видов услуг - на 22,8% (до 4,24 млн грн), в промышленности - на 11,7% (до 3,003 млрд грн), в госуправлении, обороне и обязательном соцстраховании - на 9,0% (до 6,545 млн грн), в профессиональной, научной и технической деятельности - на 7,9% (до 329,822 млн грн), на предприятиях транспорта, складского хозяйства и курьерской деятельности - на 5,7% (до 218,192 млн грн), в сфере образования - на 2,7% (до 23,258 млн грн), на предприятиях оптовой и розничной торговли - на 1,2% (до 36,684 млн грн).

При этом в сельском хозяйстве задолженность по зарплате сократилась на 11,1% (до 69,161 млн грн), в сфере искусства, спорта, развлечений и отдыха - на 9% (до 1,771 млн грн), в строительстве - на 1,4% (до 84,824 млн грн), в сфере операций с недвижимостью - на 1,3% (до 38,515 млн грн), административного и вспомогательного обслуживания - на 1,1% (до 17,124 млн грн), информатизации и телекоммуникаций - на 0,1% (до 15,63 млн грн).

Официальный курс на 27 августа - 26,7744 грн./$1.