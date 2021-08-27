J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021г до 4,5%

J.P. Morgan ухудшил прогноз роста реального ВВП Украины в 2021 году до 4,5% с 5,6% в апрельском прогнозе, при этом в 2022 году ожидается рост экономики страны на 5%, следует из материалов EMEA Emerging Markets Research, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

Согласно им, J.P. Morgan прогнозирует среднегодовую инфляцию в Украине на уровне 9% в 2021 году с дальнейшим снижением до 7,3% в 2022-м.

При этом на конец этого года инфляция ожидается на уровне 8,7%, а пик ее придется на сентябрь - 10,5%, следует из материалов EMEA Emerging Markets Research.

Как ожидает J.P. Morgan, курс гривни в октябре-декабре 2021 года будет находиться на уровне 27,5 грн/$, в январе-марте 2022-го – 28 грн/$, в апреле-июне - 28,5 грн/$.

При этом прогноз J.P. Morgan предусматривает рост учетной ставки Национального банка Украины (НБУ) с существующих 8% годовых до 8,5% уже на ближайшем пересмотре 9 сентября, а в первом квартале 2022-го – до 9% с дальнейшим повышением до 9,25% во втором квартале.

Дефицит платежного баланса в 2021 году ожидается на уровне 1,7% ВВП, в следующем году - на уровне 3,5% ВВП, считают аналитики.

Как сообщалось, Минэкономики в июле 2021 года оценило рост ВВП Украины во втором квартале примерно в 6% после спада на 2,2% в первом, а в целом за полугодие – в 1,9%, подтвердив прогноз роста на год 4,1%.

НБУ в обновленном инфляционном отчете ухудшил оценку роста ВВП страны во втором квартале 2021 года до 7,5% с 8,7%. В целом центробанк подтвердил прогноз роста ВВП на 2021 год в 3,8%, на 2022-2023 гг. - по 4%.