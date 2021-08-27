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Кризиса в Украине удалось избежать благодаря высоким ценам на руду и зерно, - Яценюк
13:27 27.08.2021 |
Рост мировых цен на сырье помогло Украине выдержать экономический кризис, но они уже начали падать и худшим шагом власти сейчас будет усиление налогового давления на промышленность.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление экс-премьер-министра Украины Арсения Яценюка.
"В 2014-2015 год руда - 40 долларов, а сегодня - 200 долл. Вы понимаете, что такое 40 долларов? В стране нет валюты, в стране нет налогов, в стране нет денег. И это не только руда! А также металл, сталь, все пошло. Конечно, рост цен на сырье в текущем году помогло правительству. Поэтому нынешнее экономическое положение - это не заслуга правительства сегодня. А заслуга мировых рынков", - отметил Яценюк в эфире телеканала "Украина 24".
Однако, по его словам, украинская власть не воспользовалась периодом благоприятной ценовой конъюнктуры на мировых рынках, чтобы ускорить развитие страны и укрепить экономику. Поэтому падение цен на сырье, которое уже началось, в ближайшее время ощутимо ударит по стране. И худшее, что может сделать в этой ситуации власть - это повышать налоги, что предлагается законопроектом 5600, который депутаты приняли в первом чтении.
"Надо заниматься экономической средой в стране. То есть нельзя увеличивать налоги, нельзя предоставлять дополнительные полномочия налоговой службе, нельзя залезать в карман каждого гражданина, нельзя ставить 20% налогов НДС на строительство, так как строительство остановится. Нельзя незаконно арестовывать имущество без решения суда", - подчеркнул Яценюк.
Как известно, после скачка цен на аграрную и металлургическую продукцию, который начался в четвертом квартале прошлого года, наблюдается снижение спроса и цен на кукурузу и руду. Так, в этот четверг на азиатских рынках фьючерсы на руду с 62%-ным содержанием железа в Сингапуре обвалились на 10% - до 134 долларов за тонну. Это минимум за последние 8 месяцев.
Комментируя ситуацию, экономист Борис Кушнирук отметил, что теперь перед украинской властью стоит задача откорректировать годовые финансовые планы с учетом того, что экспортная выручка значительно упадет, а вместе с ней может обвалиться и курс гривны.
Напомним, 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о внесении изменений в Налоговый кодекс (№5600), предусматривающий повышение ряда налогов для всех отраслей экономики.
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