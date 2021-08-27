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Украинские потребители в прошлом году уплатили в госбюджет ₴416 миллиардов
08:40 27.08.2021 |
Украинские потребители в прошлом году уплатили в государственный бюджет 416 млрд грн, что составляет 37% всех поступлений.
Об этом в Укринформе во время презентации исследования о роли украинского потребителя в экономике сказал сотрудник Института экономико-правовых исследований им. В.К. Мамутова НАН Украины Андрей Лыга.
"Доля украинских потребителей в 2020 году составила 73,4% при формировании ВВП по расходам. Это составляет 3 трлн 79 млрд гривень в денежном эквиваленте. По нашим расчетам доля потребителей в наполнении государственного бюджета составила 37% от всех доходов бюджета. В денежном выражении это составляет 416 млрд гривень", - сказал Лыга.
Он отметил, что доля потребителей в наполнении бюджета была рассчитана, базируясь на доле потребителей в уплате двух основных налогов, которые платятся потребителями - это налог на добавленную стоимость и акцизный налог.
"Мы брали данные для нашего исследования с официальных сайтов государственных органов", - отметил Лыга.
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