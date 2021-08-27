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Транспортные предприятия Украины за 7 мес.-2021 увеличили перевозку грузов на 4,7% - Госстат
23:07 26.08.2021 |
Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-июле 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 342,3 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 1,6% - до 161,9 млрд ткм.
Согласно статданным, в январе-июле 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 173,4 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем в январе-июле 2020 года. Автомобильным транспортом перевезено 120,8 млн тонн (+17,6%), водным – 2,6 млн тонн (-4,8%), трубопроводным – 45,4 млн тонн (-14,5%), авиационным – 0,1 млн тонн (+4,5%).
Грузовые перевозки в Украине в январе-июле 2021г:
|Грузооборот
|Перевезено грузов
|млн ткм
|в % к январю-июлю 2020 года
|млн т
|в % к январю-июлю 2020 года
|Транспорт всего
|161941,4
|101,6
|342,3
|104,7
|железнодорожный
|99647,4
|103,0
|173,4
|103,0
|автомобильный
|25493,3
|107,4
|120,8
|117,6
|водный
|1625,5
|100,6
|2,6
|95,2
|трубопроводный
|34981,4
|94,1
|45,4
|85,5
|авиационный
|193,8
|105,9
|0,1
|104,5
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