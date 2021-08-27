Транспортные предприятия Украины за 7 мес.-2021 увеличили перевозку грузов на 4,7% - Госстат

Транспортные предприятия Украины (без учета территории АР Крым и Севастополя, а также части зоны проведения ООС) в январе-июле 2021 года увеличили перевозку грузов на 4,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года – до 342,3 млн тонн, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).

По ее данным, грузооборот перевозчиков за указанный период возрос на 1,6% - до 161,9 млрд ткм.

Согласно статданным, в январе-июле 2021 года железнодорожным транспортом во внутреннем сообщении и на экспорт перевезено 173,4 млн тонн грузов, что на 3% больше, чем в январе-июле 2020 года. Автомобильным транспортом перевезено 120,8 млн тонн (+17,6%), водным – 2,6 млн тонн (-4,8%), трубопроводным – 45,4 млн тонн (-14,5%), авиационным – 0,1 млн тонн (+4,5%).

Грузовые перевозки в Украине в январе-июле 2021г: