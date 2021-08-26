В Украине снова разрешили отключать население от коммунальных услуг за долги

Вступили в силу изменения в законодательство, которыми отменен запрет ограничивать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае наличия задолженности.

Соответствующие поправки были внесены законом "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения присоединения к электрическим сетям", передает издание ExPro.

Закон был подписан президентом Владимиром Зеленским 19 августа и вступил в силу на следующий день.

Среди прочего, документом внесены изменения в закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленных на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)".

В частности, из него исключен пункт о том, что на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещается прекращение либо приостановка предоставления жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты в неполном объеме.

Согласно изменениям, теперь запрет отключать потребителей коммунальных услуг в случае наличия задолженности будет действовать только на период действия карантинных ограничений "красного" уровня и на протяжении 30 дней после их отмены.

В то же время по-прежнему на время действия карантина запрещено начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги, а также принудительное выселение должников по коммуналке из принадлежащего им жилья во время принудительного выполнения решений судов по взысканию задолженности за жилищно-коммунальные услуги.