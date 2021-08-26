В ГНС разъяснили процедуру открытия специального счета для единоразового декларирования

В Государственной налоговой службе рассказали, как открыть специальный счет в банке для целей единоразового (специального) добровольного декларирования.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что перед подачей единоразовой декларации декларант должен "разместить средства в национальной и иностранной валютах в наличной форме и/или банковских металлах на текущих счетах со специальным режимом использования в банках Украины". Для этого декларант обращается в банк.

Банк, в свою очередь, размещает средства на спецсчета после «надлежащей проверки личности декларанта в соответствии с требованиями законодательства в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Когда средства уже зачислены на спецсчет, банк проверяет происхождение этих активов в случаях, предусмотренных законодательством в сфере финансового мониторинга.

Постановлением Правления Национального банка Украины от 5 августа 2021 года № 83 утверждено положение о порядке открытия и ведения текущих счетов со специальным режимом использования для целей единоразового (специального) добровольного декларирования. Постановление вступает в силу с 1 сентября 2021 года и действует до 1 сентября 2022 года.

Как сообщал Укринформ, граждане Украины с 1 сентября будут иметь право подать единоразовую добровольную декларацию с указанием принадлежащих им активов, с которых не были уплачены налоги и сборы. Соответствующий закон Верховная Рада приняла 15 июня 2021 года.