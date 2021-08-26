Президент Эстонии: не советую эстонцам инвестировать в Украину

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не советует эстонцам инвестировать в Украину из-за риска потерять деньги. Об этом она заявила в интервью ЕП.

По ее словам, бизнес в Украине не чувствует себя безопасно. Это связано с отсутствием судебной реформы и отсутствия справедливости судебной системы. Из-за этого она советует торговать с Украиной, но не инвестировать в нее.

"Я, как президент Эстонии, много занимаюсь экономической дипломатией. Поэтому я советую своим гражданам: торгуйте с Украиной, но не инвестируйте туда. Потому что вы можете потерять инвестиции. У нас уже были такие случаи, когда наши люди теряли здесь собственность. И даже получив решение арбитража в свою пользу, так и не смогли вернуть свое имущество. Поэтому я не могу посоветовать эстонцам инвестировать в Украину. Торговать - да", - заявила Кальюлайд.

Она также отметила перспективы "очень быстрого экономического роста" в Украине. При этом ситуация с внедрением реформ в Украине "полна нюансов", считает она.

"Вам нужно, чтобы каждый, кто работает, инвестирует или платит в этой стране, в случае спора мог надеяться, что ваша судебная система рассмотрит его дело беспристрастно. Это нужно вашей экономике", - подчеркнула президент Эстонии.

Кальюлайд добавила, что надеется на изменения. Президент отметила, что "аплодирует" тому, что Украина проводит экономические реформы и ведет войну, но "все еще нужно очень много сделать".