США вводят пошлины на стальные бесшовные трубы из спецсталей для Украины, РФ и Кореи

Министерство торговли США по итогам антидемпингового расследования в отношении поставляемых в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецсталей и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из России, Южной Кореи и Украины вводит соответствующие пошлины.

Согласно опубликованной 23 августа информации Минторга США в Federal Register, антидемпинговые пошлины вводятся на основании окончательных определений Министерства торговли и Комиссии по международной торговле (ITC), в соответствии с изданным Минторгом соответствующим приказом.

При этом размер антидемпинговых пошлин для бесшовных труб определен в 4,48% для всех корейских компаний (4,44% - с поправкой на компенсацию экспортных субсидий). Для российских компаний – 209,72%, для украинских – 23,75%.

Ранее в обнародованных документах констатировалось, что из РФ в США подпавших под расследование труб в 2020-м году было импортировано 11,471 тыс. тонн, в 2019-м - 39,634 тыс. тонн, в 2018-м - 38,024 тыс. тонн, из Южной Кореи - 23,068 тыс. тонн, 17,112 тыс. тонн и 15,839 тыс. тонн, из Украины - 32,801 тыс. тонн, 43,667 тыс. тонн и 38,974 тыс. тонн соответственно.

Как сообщалось, США 8 июля 2020 года решили возбудить предварительное антидемпинговое и компенсационное расследование в отношении поставляемых в страну бесшовных стандартных и линейных труб из спецсталей и углеродистой стали, а также бесшовных труб высокого рабочего давления из РФ, Чехии, Кореи и Украины. Решение о начале расследования было обнародовано в официальном издании Federal Register 14 июля. Инициатором расследования выступила "дочка" французской Vallourec - Vallourec Star (Хьюстон). Под расследование подпадали трубы по кодам 7304.19.10, 7304.19.50, 7304.31.60, 7304.39.00, 7304.51.50, 7304.59.60 и 7304.59.80.