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В Украине зарегистрировали более 9 тысяч земельных соглашений - Минагро
18:36 25.08.2021 |
В Украине по состоянию на 25 августа 2021 года зарегистрировано 9,072 тыс. соглашений в рамках рынка земли.
Как передает Укринформ, об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
«Министерство аграрной политики и продовольствия Украины сообщает, что по состоянию на сегодняшний день (25 августа - ред.) заключено 9,072 тыс. соглашений в рамках рынка земли. Подали заявления для получения доступа к Государственному земельному кадастру 4,767 тыс. нотариусов», - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего заявлений - 5 353, из них согласовано 4 712, в очереди на рассмотрение - 18, отказ получили 623. Сейчас нотариусы с Государственным земельным кадастром работают в штатном режиме.
Как говорится в инфографике к сообщению, площадь земель, относительно которых зарегистрированы сделки, по состоянию на 25 августа составляет 19,356 тыс. га. Больше всего по площади с момента открытия рынка продано сельскохозяйственной земли в Полтавской области - 2,284 тыс. га, в Харьковской области - почти 2,198 га и в Кировоградской области - почти 1,59 тыс. га. Меньше всего в Луганской области - 54,9 га, Ивано-Франковской области - 61,7 га, и Черновицкой области - 74,5 га. В Киевской области за указанный период времени продано 1, 3125 тыс. га сельхозземли. В столице Украины - 6 га сельхозземли было продано от 1 июля 2021 года.
Как сообщалось, 1 июля 2021 года был официально объявлен старт рынка сельскохозяйственной земли в Украине. До 2024 года покупать сельскохозяйственную землю могут только физлица-граждане Украины с ограничением в 100 гектаров. Закон о рынке земли запрещает покупать землю иностранцам. Вопрос продажи земли лицам без украинского гражданства и иностранцам будет решаться только на общенациональном референдуме.
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