Объем реализации предприятиями сферы услуг Украины во ІІ кв. возрос на 22,9% - Госстат

По ее данным, объем реализованных населению услуг составил 21,2% от общего объема реализованных услуг.
Госстат напоминает, что во втором квартале 2020 года объем реализации предприятиями сферы услуг Украины вырос на 16%.
Объем реализованных услуг по видам экономической деятельности¹
|Объем реализованных услуг (в рыночных ценах) в II кв 2021г, млн грн
|В том числе объем услуг, реализованных населению, млн грн
|Всего
|253948.5
|53944.8
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|95264.3
|7862.4
|Наземный и трубопроводный транспорт
|39629.2
|3018.0
|пассажирский ж/д транспорт междугороднего сообщения
|к
|к
|грузовой железнодорожный транспорт
|3371.3
|59.9
|другой пассажирский наземный транспорт
|3351.8
|2487.0
|грузовой автомобильный транспорт, предоставление услуг перевозки
|15521.6
|72.3
|трубопроводный траспорт
|к
|к
|Водный транспорт
|641.2
|к
|Авиационный транспорт
|9319.7
|к
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|42529.5
|1177.2
|Почтовая и курьерская деятельность
|3144.7
|941.9
|Временное размещение и организация питания
|6858.1
|4259.6
|Временное размещение
|1923.2
|1165.3
|Деятельность по обеспечению питанием и напитками
|4934.9
|3094.3
|Информация и телекоммуникации
|50564.5
|16098.5
|Издательская деятельность
|967.9
|48.0
|Производство кино и видеофильмов, телепрограмм, издание звукозаписей
|1764.6
|414.8
|Деятельность в сфере радио и телевещания
|3129.8
|234.5
|Телекоммуникации (электросвязь)
|22540.8
|15121.7
|Компьютерное программирование и предоставление других информационных услуг
|15895.7
|44.8
|Предоставление информационных услуг
|6265.7
|234.7
|Операции с недвижимым имуществом
|24574.6
|1058.7
|Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
|468.3
|43.1
|Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества
|23180.5
|610.7
|Операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на основе контракта
|925.8
|404.9
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|31184.5
|1168.8
|Деятельность в сферах права, бухучета
|4886.3
|77.5
|Деятельность главных управлений (хед-офисов); консультирование по вопросам управления
|2281.8
|-
|консультирование по вопросам управления
|1670.0
|-
|Деятельность в сфере архитектуры и инжиниринга, технические испытания и исследования
|7461.5
|410.8
|Научные исследования и разработки
|2988.7
|82.4
|Рекламная деятельность и исследования рынка
|12447.4
|к
|другая профессиональная, научная и техническая деятельность
|883.2
|к
|Ветеринарная деятельность
|235.6
|96.3
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|22298.3
|6356.1
|Аренда, прокат и лизинг
|4887.5
|89.4
|Деятельность по трудоустройству
|1724.4
|к
|Деятельность турагентств, туроператоров, предоставление других услуг по бронированию и связанная с этим деятельность
|3019.0
|к
|Деятельность охранных служб и проведения расследований
|3847.5
|203.9
|Обслуживание зданий и территорий
|6072.9
|3185.5
|из нее деятельность по уборке
|1804.2
|317.7
|Административная и вспомогательная офисная деятельность, другие вспомогательные коммерческие услуги
|2747.0
|261.4
|Образование
|4828.7
|4368.6
|Здравоохранение и предоставление социальной помощи
|15835.6
|11815.1
|Искусство, спорт, развлечения и отдых
|1524.2
|702.9
|Предоставление других услуг
|1015.7
|254.1
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
к - Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.
Госстат Украины.