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Украинские предприятия в I пол.-2021 нарастили прибыль более чем в 12 раз - Госстат
17:25 25.08.2021 |
Предприятия и организации Украины в январе-июне 2021 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на сумму 384,9 млрд грн, что более чем в 12 раз превышает этот показатель за аналогичный период 2020 года (29,2 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики в среду.
Согласно данным Госстата, в первом полугодии 2021 года предприятия страны, сработавшие рентабельно, получили 461,7 млрд грн прибыли, что в 1,7 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.
В то же время 25,4% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом: их убытки в январе-июне текущего года сократились на 67,1% по сравнению с январем-июнем минувшего года - до 76,804 млрд грн.
Официальный курс НБУ на 25 августа - 26,6718 грн/$1.
Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-июнь 2021г*:
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за I полуг..2021г., млн грн
|Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за I полуг. 2020 г., млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, млн грн
|Предприятия, которые получили прибыль, к I полуг.. 2020г,%
|Предприятия, которые получили убыток, млн грн
|Предприятия, которые получили убыток к I полуг. 2020г,%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за I полугодие. 2021%
|Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за I полугодие. 2020, %
|Всего
|384920,1
|29188,0
|461723,9
|176,0
|76803,8
|32,9
|25,4
|36,6
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|266,4
|-148,6
|407,0
|177,9
|140,6
|37,3
|21,9
|35,7
|Промышленность:
|264363,0
|-40221,0
|297903,0
|402,7
|33540,0
|29,4
|26,1
|38,7
|Строительство
|118,8
|489,8
|1763,5
|100,8
|1644,7
|130,6
|29,7
|30,2
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов
|45380,4
|4155,5
|56904,7
|186,5
|11524,3
|43,7
|17,0
|29,9
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|7382,4
|-20485,1
|17355,5
|71,3
|9973,1
|22,3
|44,8
|54,3
|Временное размещение и организация питания
|3699,8
|-1983,4
|3917,5
|860,1
|217,7
|8,9
|55,3
|75,9
|Информация и телекоммуникации
|14606,4
|5552,9
|15926,4
|169,9
|1320,0
|34,6
|21,6
|30,9
|Финансовая и страховая деятельность
|26192,5
|110329,6
|39075,1
|34,4
|12882,6
|378,7
|11,3
|17,2
|Операции с недвижимостью
|5439,5
|-5091,0
|6329,5
|167,1
|890,0
|10,0
|28,8
|60,7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|16788,5
|-21819,1
|17430,8
|764,2
|642,3
|2,7
|30,5
|36,7
|Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания
|1980,0
|-82,7
|2397,7
|205,8
|417,7
|33,5
|31,1
|38,2
|Образование
|-7,4
|-36,1
|4,5
|430,7
|11,9
|32,1
|33,3
|33,3
|Здравоохранение и социальная помощь
|416,2
|14,6
|2104,3
|288,7
|1688,1
|236,3
|43,2
|39,8
|Деятельность в сфере культуры и спорта
|-1715,4
|-1498,9
|177,8
|730,0
|1893,2
|124,3
|53,3
|69,0
|Предоставление других услуг
|9,0
|11,5
|26,6
|232,0
|17,6
|-
|33,3
|-
Данные: Госстат
*- Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей
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