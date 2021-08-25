Украинские предприятия в I пол.-2021 нарастили прибыль более чем в 12 раз - Госстат

Предприятия и организации Украины в январе-июне 2021 года получили прибыль от обычной деятельности до налогообложения на сумму 384,9 млрд грн, что более чем в 12 раз превышает этот показатель за аналогичный период 2020 года (29,2 млрд грн), сообщила Государственная служба статистики в среду.

Согласно данным Госстата, в первом полугодии 2021 года предприятия страны, сработавшие рентабельно, получили 461,7 млрд грн прибыли, что в 1,7 раза больше, чем за первое полугодие 2020 года.

В то же время 25,4% предприятий сработали с отрицательным финансовым результатом: их убытки в январе-июне текущего года сократились на 67,1% по сравнению с январем-июнем минувшего года - до 76,804 млрд грн.

Официальный курс НБУ на 25 августа - 26,6718 грн/$1.





Финансовые результаты предприятий Украины по видам экономической деятельности за январь-июнь 2021г*:

Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за I полуг..2021г., млн грн Финрезультат от обычной деятельности до налогообложения за I полуг. 2020 г., млн грн Предприятия, которые получили прибыль, млн грн Предприятия, которые получили прибыль, к I полуг.. 2020г,% Предприятия, которые получили убыток, млн грн Предприятия, которые получили убыток к I полуг. 2020г,% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за I полугодие. 2021% Кол-во убыточных предприятий к общему количеству предприятий за I полугодие. 2020, % Всего 384920,1 29188,0 461723,9 176,0 76803,8 32,9 25,4 36,6 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 266,4 -148,6 407,0 177,9 140,6 37,3 21,9 35,7 Промышленность: 264363,0 -40221,0 297903,0 402,7 33540,0 29,4 26,1 38,7 Строительство 118,8 489,8 1763,5 100,8 1644,7 130,6 29,7 30,2 Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов 45380,4 4155,5 56904,7 186,5 11524,3 43,7 17,0 29,9 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 7382,4 -20485,1 17355,5 71,3 9973,1 22,3 44,8 54,3 Временное размещение и организация питания 3699,8 -1983,4 3917,5 860,1 217,7 8,9 55,3 75,9 Информация и телекоммуникации 14606,4 5552,9 15926,4 169,9 1320,0 34,6 21,6 30,9 Финансовая и страховая деятельность 26192,5 110329,6 39075,1 34,4 12882,6 378,7 11,3 17,2 Операции с недвижимостью 5439,5 -5091,0 6329,5 167,1 890,0 10,0 28,8 60,7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 16788,5 -21819,1 17430,8 764,2 642,3 2,7 30,5 36,7 Деятельность в области административного и вспомогательного обслуживания 1980,0 -82,7 2397,7 205,8 417,7 33,5 31,1 38,2 Образование -7,4 -36,1 4,5 430,7 11,9 32,1 33,3 33,3 Здравоохранение и социальная помощь 416,2 14,6 2104,3 288,7 1688,1 236,3 43,2 39,8 Деятельность в сфере культуры и спорта -1715,4 -1498,9 177,8 730,0 1893,2 124,3 53,3 69,0 Предоставление других услуг 9,0 11,5 26,6 232,0 17,6 - 33,3 -

Данные: Госстат

*- Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей