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Минфин просит новых гарантий США по госдолгу Украины
16:55 25.08.2021 |
В США рассматривают возможность возобновить практику предоставления Украине гарантий по облигациям государственного долга, сообщил министр финансов Сергей Марченко.
"Была встреча в казначействе США (United States Department of the Treasury - ИФ). Мы обсуждали вопросы получения новой гарантии, пролонгации старой, других вариантов возможной помощи Украине со стороны США", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина", комментируя свой визит в Вашингтон в июле этого года.
"Правительство США рассматривает возможность предоставления гарантии Украине в таком формате. Украина является приоритетом, если такое решение примут. Предыдущая администрация Трампа такую практику не применяла, а нынешняя еще формирует позицию", – добавил Марченко.
Как подчеркнул министр, ключевым условием такого решения будет продолжение сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ).
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