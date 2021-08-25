Рост промпроизводства в Украине в июле-2021 замедлился до 0,2% – Госстат

Промышленное производство в Украине в июле 2021 года выросло на 0,2% по сравнению с июлем 2020 года, тогда как в июне рост составлял 1,1%, марте – 5,4%, а в апреле – 13%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в среду.

Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в июле-2021 к июлю-2020 был выше, чем в июне-2021 к июню-2020 – 0,9% против 0,7%.

Госстат указывает, что по сравнению с июнем этого года промышленное производство в стране выросло на 3,2%, а с учетом сезонной корректировки – на 1,3%.

В добывающей промышленности и разработке карьеров рост в июле этого года к июлю прошлого составил 4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 2,2%, тогда как в перерабатывающей промышленности был зафиксирован спад на 1,8%.

В целом за семь месяцев статведомство также зафиксировало замедление роста промпроизводства до 1,8% с 2,1% по итогам полугодия. В том числе в перерабатывающей промышленности темпы снизились с 2,5% до 1,8%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха остались на уровне 1,7%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли с 1,4% до 1,8%.

Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.



Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-июле 2021г.

июль 2021г к июню 2021г. % июль 2021г к июлю 2020г., % январь-июль 2021г к январю-июлю 2020г, % Справочно: январь-июль 2020 к январю-июлю 2019, % Промышленность всего 103.2 100.2 101.8 93.1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 105.4 104.0 101.8 94.6 - добыча каменного и бурого угля 99.6 91.9 109.4 79.9 - добыча сырой нефти и природного газа 102.7 97.9 96.1 97.9 - добыча металлических руд 108.0 113.3 106.3 94.2 Перерабатывающая промышленность 100.2 98.2 101.8 91.9 Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий 96.5 80.8 88.6 101.4 Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха 106.4 96.2 106.7 86.3 Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность 103.8 103.4 109.0 92.0 Производство кокса и продуктов нефтепереработки. 120.3 136.8 102.5 99.7 Производство химических изделий и химической продукции 113.3 94.2 104.2 109.5 Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов 93.5 113.7 98.6 100.9 Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции 106.5 109.9 112.4 93.0 Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования 101.4 108.4 107.4 86.6 Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования 96.4 103.8 110.4 78.8 производство компьютеров. электрической и оптической продукции 92.9 88.4 112.5 76.5 производство электрического оборудования 104.8 134.1 136.1 90.0 Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам 93.0 91.9 100.0 82.9 Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств 94.7 102.7 106.4 70.4 Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования 95.1 102.0 116.4 85.6 Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха 113.1 102.2 101.7 95.7

Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.