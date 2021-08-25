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Рост промпроизводства в Украине в июле-2021 замедлился до 0,2% – Госстат
17:20 25.08.2021 |
Ведомство уточнило, что с коррекцией на эффект календарных дней рост промпроизводства в июле-2021 к июлю-2020 был выше, чем в июне-2021 к июню-2020 – 0,9% против 0,7%.
Госстат указывает, что по сравнению с июнем этого года промышленное производство в стране выросло на 3,2%, а с учетом сезонной корректировки – на 1,3%.
В добывающей промышленности и разработке карьеров рост в июле этого года к июлю прошлого составил 4%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха – 2,2%, тогда как в перерабатывающей промышленности был зафиксирован спад на 1,8%.
В целом за семь месяцев статведомство также зафиксировало замедление роста промпроизводства до 1,8% с 2,1% по итогам полугодия. В том числе в перерабатывающей промышленности темпы снизились с 2,5% до 1,8%, тогда как в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха остались на уровне 1,7%, а в добывающей промышленности и разработке карьеров выросли с 1,4% до 1,8%.
Как сообщалось, промышленное производство в Украине в 2020 году упало на 5,2% после сокращения на 0,5% годом ранее.
Индексы промышленной продукции по основным видам деятельности в январе-июле 2021г.
|июль 2021г к июню 2021г. %
|июль 2021г к июлю 2020г., %
|январь-июль 2021г к январю-июлю 2020г, %
|Справочно: январь-июль 2020 к январю-июлю 2019, %
|Промышленность всего
|103.2
|100.2
|101.8
|93.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|105.4
|104.0
|101.8
|94.6
|- добыча каменного и бурого угля
|99.6
|91.9
|109.4
|79.9
|- добыча сырой нефти и природного газа
|102.7
|97.9
|96.1
|97.9
|- добыча металлических руд
|108.0
|113.3
|106.3
|94.2
|Перерабатывающая промышленность
|100.2
|98.2
|101.8
|91.9
|Производство пищевых продуктов. напитков и табачных изделий
|96.5
|80.8
|88.6
|101.4
|Текстильное производство; производство одежды. кож. изделий из кожи и др. материалов меха и изделий из меха
|106.4
|96.2
|106.7
|86.3
|Изготовление изделий из древесины. производство бумаги и полиграфическая деятельность
|103.8
|103.4
|109.0
|92.0
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки.
|120.3
|136.8
|102.5
|99.7
|Производство химических изделий и химической продукции
|113.3
|94.2
|104.2
|109.5
|Производство основных фармацевтических продуктов и фармацевтических препаратов
|93.5
|113.7
|98.6
|100.9
|Производство резиновых и пластмассовых изделий; другой неметаллической минеральной продукции
|106.5
|109.9
|112.4
|93.0
|Металлургическое производство. Производство готовых металлических изделий. кроме машин и оборудования
|101.4
|108.4
|107.4
|86.6
|Машиностроение. кроме ремонта и монтажа машин и оборудования
|96.4
|103.8
|110.4
|78.8
|производство компьютеров. электрической и оптической продукции
|92.9
|88.4
|112.5
|76.5
|производство электрического оборудования
|104.8
|134.1
|136.1
|90.0
|Производство машин и оборудования. не отнесенных к другим группам
|93.0
|91.9
|100.0
|82.9
|Производство автотранспортных средств. прицепов и полуприцепов и др. транспортных средств
|94.7
|102.7
|106.4
|70.4
|Производство мебели. другой продукции. ремонт и монтаж машин и оборудования
|95.1
|102.0
|116.4
|85.6
|Поставка электроэнергии. газа. пара и кондиционированного воздуха
|113.1
|102.2
|101.7
|95.7
Данные: Госстат Украины. Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
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