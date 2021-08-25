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Украина может потерять 600 миллионов евро от ЕС из-за задержки в переговорах с МВФ
12:14 25.08.2021 |
Украины выполнила условия, необходимые для выплаты второго транша макрофинансовой помощи от Европейского Союза, но для его получения необходим прогресс в переговорах с Международным валютных фондом.
Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил во время встречи с исполнительным вице-президентом Европейской комиссии Валдисом Домбровскисосом, передает пресс-служба Кабмина.
"Конечно для нас важным шагом по поддержке станет выделение второго транша макрофинансовой помощи до завершения текущей программы в сентябре этого года. Украина выполнила условия для его получения", - отметил премьер.
По словам Шмыгаля, Украина повысила прозрачность и эффективность медицинских закупок, продолжила внедрение реформы налоговой и таможенной служб, возобновила конкурсную процедуру отбора на должности госслужбы.
Премьер также отметил, что правительством было предпринято важные шаги по совершенствованию антикоррупционной инфраструктуры. Также было создано Бюро экономической безопасности, обеспечено улучшение функционирования рынка природного газа, продолжается реформа системы корпоративного управления госпредприятиями.
В свою очередь вице-президент Еврокомиссии и еврокомиссар по торговле Валдис Домбровскис подтвердил, что Украина выполнила условия для получения транша, но для его выделения необходим прогресс в переговорах с МВФ.
"Действительно, программы макрофинансовой помощи со стороны ЕС связаны с программами МВФ, здесь надо этот вопрос скоординировать с ними. Что касается собственно макрофинансовой помощи, то все основные условия со стороны Украины выполнены. То есть это вопрос, каким образом проходят переговоры с МВФ. Программа макрофинансовой помощи ЕС заканчивается 14 сентября, к этому все решения должны быть приняты", - сказал Домбровскис в интервью РБК-Украина.
Он отметил, что программа не может быть продлена после 14 сентября.
"Мы должны будем получить от МВФ какую-то информацию по оценке ситуации по выполнению программы", - добавил вице-президент Еврокомиссии.
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