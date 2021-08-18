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Число умерших в Украине в июне-2021 к июню-2020 выросло на 4,3% - Госстат
16:51 18.08.2021 |
Число умерших в Украине в июне 2021 года составило 49,08 тыс., что на 4,3% больше, чем в июне 2020 года, сообщила Государственная служба статистики в среду.
Согласно данным статведомства, в целом с начала года в Украине умерло 349,04 тыс. человек, что на 21,6% больше, чем в минувшем году.
Как сообщалось, в августе 2020 года число умерших в стране было на 3,9% больше, чем в августе годом ранее, в сентябре - на 15,4%, октябре - на 17,5%, ноябре - 35%, декабре - на 42,9%, в январе 2021 года - на 7,7%, феврале - на 9%, марте - на 34,4%, апреле - на 48,5%, мае - на 28,2%.
В то же время, по данным Госстата, число новорожденных в Украине в июне-2021 сократилось на 0,9% по сравнению с июнем-2020 - до 22,97 тыс., а в целом за шесть месяцев оно снизилось на 4,7% - до 132,6 тыс.
В целом население Украины на 1 июля 2021 года составило 41 млн 383,2 тыс. чел., что на 378,96 тыс., или на 0,9% меньше, чем годом ранее, констатирует статслужба.
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