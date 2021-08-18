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Председатель Госкосмоса Тафтай победил в конкурсе на руководителя ведомства
15:52 18.08.2021 |
Владимир Тафтай победил в конкурсе на занятие должности председателя Государственного космического агентства, он возглавлял его с февраля, однако был назначен по "карантинной" процедуре вне конкурса.
Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.
Действующего председателя ГКАУ назначили главой ведомства в феврале 2021 года по карантинной процедуре путем заключения срочного контракта.
С 2019 года Владимир Тафтай работал в Министерстве экономики начальником управления координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности. В 2020 году с должности уволился, как отмечается в его декларации на сайте НАПК.
Позже был вице-президентом по корпоративному управлению ГП "Антонов". 28 января 2021 года он подал декларацию после увольнения с этой должности.
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