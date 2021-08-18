Председатель Госкосмоса Тафтай победил в конкурсе на руководителя ведомства

Владимир Тафтай победил в конкурсе на занятие должности председателя Государственного космического агентства, он возглавлял его с февраля, однако был назначен по "карантинной" процедуре вне конкурса.

Об этом сообщил нардеп Алексей Гончаренко в Telegram.

Действующего председателя ГКАУ назначили главой ведомства в феврале 2021 года по карантинной процедуре путем заключения срочного контракта.

С 2019 года Владимир Тафтай работал в Министерстве экономики начальником управления координации космической деятельности департамента стратегического развития сектора обороны и безопасности. В 2020 году с должности уволился, как отмечается в его декларации на сайте НАПК.

Позже был вице-президентом по корпоративному управлению ГП "Антонов". 28 января 2021 года он подал декларацию после увольнения с этой должности.