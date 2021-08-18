Правительство запустило проект «е-Предприниматель» на портале «Дія», – Минэкономики

Правительство начало реализацию проекта "е-Предприниматель", который даст возможность предпринимателям быстро получать все разрешительные документы на конкретный вид деятельности.

Об этом сообщил заместитель министра экономики по вопросам цифрового развития и цифровизации Игорь Дядюра, передает пресс-служба министерств.

По его словам. Сегодня для открытия собственного бизнеса украинцам приходится тратить время на получение разных разрешений, подачу деклараций, открытие банковских счетов. В частности, для открытия парикмахерской необходимо получить 18 документов - от регистрации до вывески.

"Причем главной проблемой часто становится необходимость соблюдения принципа последовательности, то есть невозможно получить документ №3, пока не получил №1-2. В рамках реализации "е-Предприниматель" получить все необходимые разрешительные документы можно будет за несколько кликов на портале "Дія", - отметил замминистра в интервью одному из изданий.

Он пояснил, что в экспериментальном проекте "е-Предприниматель" будет действовать принцип "цепочки".

"Например, для открытия некоторых видов бизнеса нужно посетить более шести органов власти и получить разрешение и выводы. Теперь подать заявку с пакетом необходимых документов можно будет не выходя из офиса. Документы начинают сразу обрабатывать, причем на каждом этапе принимается квалифицированная электронная подпись от первого государственного органа, который первым выдает справку", - говорится в сообщении.

Кроме того, предприниматель сможет отслеживать свою заявку и в конце получить полный пакет документов для открытия собственного дела.