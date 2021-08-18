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Метпредприятия Украины за 7 мес. нарастили потребление газа на 7,5%, электроэнергии - на 4,5%
23:20 17.08.2021 |
Металлургические предприятия Украины в январе-июле текущего года увеличили потребление природного газа на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 1,150 млрд куб. м.
Согласно информационной справке объединения "Укрметаллургпром" во вторник, потребление электроэнергии метпредприятиями за этот период составило около 6,7 млрд кВт-ч (104,5% к январю-июлю-2020).
Как сообщалось, метпредприятия Украины в 2020 году увеличили потребление природного газа на 4,4% по сравнению с предыдущим годом – до 1,88 млрд куб. м, потребление электроэнергии за этот период составило около 11,1 млрд кВт-ч (99,4% к 2019 году).
В 2019 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 2% по сравнению с 2018 годом - до 1,8 млрд куб. м, потребление электроэнергии составило около 11,2 млрд кВт-ч (95% относительно 2018 года).
В 2018 году метпредприятия снизили потребление природного газа на 4% по сравнению с 2017 годом с учетом предприятий на временно неподконтрольной территории (НКТ), но нарастили на 4% без предприятий на НКТ - до 1,840 млрд куб. м. Потребление электроэнергии метпредприятиями за 2018 год составило 11,76 млрд кВт-ч (102% объема потребления за 2017 год - с НКТ, 106% - без НКТ).
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