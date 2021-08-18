ЕБА констатирует рост с начала лета жалоб на проблемы с получением разрешений ГАСИ

Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) констатирует увеличение обращений от бизнеса за последние три месяца на проблемы с получением разрешительных документов в Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ), сообщила ассоциация.

"Последние три месяца в ЕБА поступает много обращений от бизнеса по проблемам при получении разрешительных документов в ГАСИ. Среди ключевых вопросов - значительная задержка рассмотрения заявлений о принятии в эксплуатацию объекта и выдачу сертификатов о принятии объектов в эксплуатацию, задержка с внесением изменений в разрешение на строительство в связи с корректировкой проектной документации", - указала ассоциация в релизе во вторник.

"Более того, по некоторым вопросам бизнес получает отказы, например, о внесении изменений в общий технический план основного объекта для расширения производственных мощностей существующего объекта и пр.", - отметили в ЕБА.

Помимо этого, система "Дия" не загружает уже существующие документы или не распознает поданные раньше, отмечают ассоциации. "Например, система не загружает акт готовности объекта к эксплуатации в электронном виде при подаче документов на получение сертификата, который выдается при принятии в эксплуатацию объекта, строительство которого завершено", - поясняет ЕБА.

В ГАСИ техподдержки по этой проблеме нет, поэтому компании не могут обратиться за помощью или консультацией при возникновении технических проблем при подаче документов, говорится в релизе.

При этом реорганизация ГАСИ на практике создает препятствия для нормальной коммуникации. "Так, например, при возникновении у бизнеса вопросов или проблем по указанным для обратной связи на сайте ГАСИ номерам телефонов невозможно дозвониться, а на официальные письма или обращения по электронной почте, указанной на сайте, также никто не отвечает", - указала ассоциация.

Как прокомментировала ситуацию исполнительный директор ЕБА Анна Деревянко, бизнес с пониманием относится к сложностям процесса реорганизации ведомства, однако они не могут объяснить отсутствие диалога.

"Так, со старта реформирования ГАСИ прошло уже много времени. Но, к сожалению, за это время сотрудничество построить пока не удалось, а обратная связь на запросы и просьбы разъяснений некоторых моментов от бизнеса отсутствует", - цитирует пресс-служба Деревянко в релизе.

ЕБА обратилась к главе ГАСИ Сергею Галицыну с просьбой наладить взаимодействие с прозрачным бизнесом и пригласила его провести встречу.