ВВП Украины во II кв.-2021 вырос на 5,4% ко II кв.-2020 - Госстат

Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины во втором квартале 2021 года вырос на 5,4% по сравнению со вторым кварталом 2020 года при падении на 2,2% в первом квартале 2021 года, опубликовала предварительную оценку Государственная служба статистики в понедельник.

По ее данным, по сравнению с предыдущим кварталом (с учетом сезонного фактора) ВВП снизился на 0,8%.

Как сообщалось, в июле текущего года Минэкономики оценило рост ВВП Украины во втором квартале примерно в 6% после спада на 2,2% в первом, а в целом за полугодие – в 1,9%, подтвердив прогноз роста на год 4,1%.

Национальный банк Украины (НБУ) в обновленном инфляционном отчете ухудшил оценку роста ВВП страны во втором квартале 2021 года до 7,5% с 8,7%.

ВВП Украины в 2020 году снизился на 4% после роста на 3,2% в 2019-м и 3,5% – в 2018 году.