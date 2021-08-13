Всемирный банк поможет Украине создать действенный климатический фонд, который будет софинансировать через прозрачные процедуры программы по декарбонизации и модернизации.

Как передает Уринформ, об этом сообщает Министерство защиты окружающей среды.

Соответствующая договоренность была достигнута во время онлайн-встречи министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Романа Абрамовского с региональным директором Всемирного банка по делам стран Восточной Европы (Беларусь, Молдова и Украина) Арупом Банерджи, председателем Всемирной практики по вопросам защиты окружающей среды, природных ресурсов и голубой экономики для Европы и Центральной Азии Ксенией Львовски и лидером программ по инфраструктуре и устойчивому развитию Всемирного банка в Беларуси, Молдове и Украине Бахером Эль-Хифнави.

«Всемирный банк надежный партнер Министерства в ряде проектов, и мы надеемся на успешное их продолжение и расширение, особенно в создании эффективного климатического фонда. Это новая финансовая организация, которая будет софинансировать через прозрачные процедуры программы по декарбонизации и модернизации. Для нас сверхважно получить такого надежного партнера в развитии климатических финансов, который аккумулирует опыт мировых стран по созданию и оптимальным алгоритмам работы таких фондов», - отметил Абрамовский.

Министр ознакомил представителей Всемирного банка с шагами, которые уже были предприняты министерством в контексте основных приоритетов, связанных с изменением климата - климатическая политика, развитие лесной отрасли и природно-заповедного фонда, управление отходами.

"И это только часть большой реформы, которая предусматривает изменение системы управления лесной отраслью", - говорится в сообщении.

Первый заместитель министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Богдан Боруховский проинформировал о реформировании лесной отрасли и последних важных решениях в этой сфере, в частности об инвентаризации лесов; введении 100% продаж деловой древесины через открытые аукционы; принятии в первом чтении законопроекта № 5650 о сохранении самосейных лесов; разработке законопроекта о привлечении инвестиций в лесоразведение; принятии постановления об ограничении сплошных рубок в Карпатах, разработке стратегии управления лесами до 2035 года.

«Всемирный банк приветствует успехи Украины в климатической политике и внедрении устойчивого управления лесами. Мы рады констатировать, что та повестка дня, которую выполняет Украина, чрезвычайно важна. На сегодняшний день имеем эффективное и перспективное сотрудничество и планируем начинать новые проекты, помогать в законотворческих процессах экспертной помощью", - сообщила Львовски.

По ее словам, для Всемирного банка важно, чтобы в сфере защиты окружающей среды происходили изменения и реформы, и тогда банк будет предоставлять техническую и консультативную помощь, кредитные средства.

По ее словам, направлений сотрудничества может быть много, "но пока приоритетные, где мы можем делиться опытом, - климатические финансы, лесное хозяйство, управление отходами, предотвращение промышленного загрязнения и развитие биоразнообразия».

По результатам встречи договорились о сотрудничестве в подготовке аналитического отчета о климатических целях и развитии экономики. Этот документ станет основательным исследованием эффекта от внедрения климатоохранных мероприятий на экономическое развитие стран. Украина стала одной из 25 ключевых стран, для которых подготовят доклад. Также достигнута договоренность о подготовке стратегии партнерства между Украиной и Всемирным банком, которая будет состоять из кратко- и долгосрочных проектов на следующие 5 лет. Важно, чтобы приоритетные направления экологической повестки дня Украины нашли свое отражение в этом документе. Прежде всего, это климатическая политика, реформа лесной отрасли, управление отходами, развитие природно-заповедного фонда и сохранение биоразнообразия.

Были достигнуты договоренности о создании Украинского климатического фонда; о проведении технических дискуссий по ряду законопроектов и продолжении совместной аналитической и законотворческой работы; развитии и проведении масштабной институциональной реформы лесного хозяйства.

Как сообщал Укринформ, в июле послы стран "Большой семерки" (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада) обсудили с министром защиты окружающей среды Абрамовским и вице-премьер-министром по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной планы Украины по борьбе с изменением климата.