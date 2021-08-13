Дефицит внешней торговли Украины товарами в I полугодии сократился на 12,7%

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $29,924 млрд, импорт - на 28%, до $31,251 млрд.
Госстат уточнил, что в июне по сравнению с маем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,1% – до $5,669 млрд, импорта - на 2,7%, до $5,72 млрд.
Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне-2021 было негативным и составило $0,052 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,022 млрд).
Коэффициент покрытия экспортом импорта за шесть месяцев текущего года составил 0,96% (в первом полугодии 2020г. – 0,94).
Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.
Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июне 2021г.
|Товарные позиции
|Экспорт, млн $
|Экспорт, январь--июнь 2021 к январю-маю 2020, %
|Импорт, млн $
|Импорт, январь-июнь 2021 к январю-июню 2020, %
|Всего¹
|29924
|130,7
|31250,6
|128
|Животные, продукты животного происхождения
|599
|105,3
|676,8
|123,4
|Продукты растительного происхождения
|5046,9
|98,1
|1196,7
|110,5
|- зерновые культуры
|4447,6
|98,7
|118,5
|94,8
|Жиры животного и растительного происхождения
|3297,9
|112,5
|201,1
|170,6
|Готовые пищевые продукты
|1868,1
|115,7
|1558,4
|121,5
|Минеральные продукты
|4603,5
|191,2
|5310,4
|122,7
|Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки
|373,5
|121,1
|5010,5
|125
|Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе:
|1125,4
|120,6
|4201,8
|119,8
|Фармацевтическая продукция
|133,1
|101,5
|1311,1
|121,4
|Удобрения
|203,7
|137,9
|522
|120,5
|Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них
|519,2
|160,9
|2180,8
|142,9
|Кожевенное сырье
|87,9
|152,1
|148,8
|148,2
|Древесина и изделия из нее
|930
|141,4
|180,9
|136,5
|Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов
|240,7
|125,4
|683,5
|161
|Текстильные материалы и изделия
|407,2
|115,4
|1176,7
|116,1
|Обувь
|95,9
|118,3
|271,4
|129,8
|Изделия из камня, гипса, цемента
|267,4
|131,8
|389,2
|126,4
|Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни
|55,2
|144,9
|97
|183,5
|Недрагоценные металлы и изделия из них
|7037,7
|154,9
|1787
|127,7
|- черные металлы
|6141
|157,6
|568,6
|122,3
|Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование
|2610,3
|130,8
|6297
|127,1
|Реакторы ядерные, котлы, машины
|1011,4
|110,8
|3572,8
|141,2
|Электрические машины
|1598,9
|147,7
|2724,1
|112,4
|Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства
|331
|85
|3558,3
|150,9
|Средства наземного транспорта, кроме ж/д
|81,3
|139,8
|3421,9
|150,7
|Приборы и аппараты оптические, фотографические
|75,1
|135,1
|650,1
|128,8
|Разные промтовары
|600,4
|157,3
|574,2
|129,2
|Товары, приобретенные в портах
|0,8
|70,2
|53,4
|89,4
¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат Украины