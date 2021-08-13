Дефицит внешней торговли Украины товарами в I полугодии сократился на 12,7%

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в первом полугодии 2021 года уменьшилось на 12,7% по сравнению с январем-июнем 2020 года - до $1,327 млрд с $1,519 млрд, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в пятницу.

Согласно ее данным, экспорт товаров из Украины за указанный период увеличился на 30,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до $29,924 млрд, импорт - на 28%, до $31,251 млрд.

Госстат уточнил, что в июне по сравнению с маем 2021 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 2,1% – до $5,669 млрд, импорта - на 2,7%, до $5,72 млрд.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в июне-2021 было негативным и составило $0,052 млрд, что хуже показателя предыдущего месяца ($0,022 млрд).

Коэффициент покрытия экспортом импорта за шесть месяцев текущего года составил 0,96% (в первом полугодии 2020г. – 0,94).

Госстат уточнил, что внешнеторговые операции проводились с партнерами из 227 стран мира.



Внешнеторговый оборот по важнейшим позициям в январе-июне 2021г.

Товарные позиции Экспорт, млн $ Экспорт, январь--июнь 2021 к январю-маю 2020, % Импорт, млн $ Импорт, январь-июнь 2021 к январю-июню 2020, % Всего¹ 29924 130,7 31250,6 128 Животные, продукты животного происхождения 599 105,3 676,8 123,4 Продукты растительного происхождения 5046,9 98,1 1196,7 110,5 - зерновые культуры 4447,6 98,7 118,5 94,8 Жиры животного и растительного происхождения 3297,9 112,5 201,1 170,6 Готовые пищевые продукты 1868,1 115,7 1558,4 121,5 Минеральные продукты 4603,5 191,2 5310,4 122,7 Энергетические материалы; нефть и продукты ее переработки 373,5 121,1 5010,5 125 Продукция химической и связанных с нею отраслей промышленности, в том числе: 1125,4 120,6 4201,8 119,8 Фармацевтическая продукция 133,1 101,5 1311,1 121,4 Удобрения 203,7 137,9 522 120,5 Полимерные материалы, пластмассовые изделия из них 519,2 160,9 2180,8 142,9 Кожевенное сырье 87,9 152,1 148,8 148,2 Древесина и изделия из нее 930 141,4 180,9 136,5 Масса из древесины или др. волокнистых целлюлозных материалов 240,7 125,4 683,5 161 Текстильные материалы и изделия 407,2 115,4 1176,7 116,1 Обувь 95,9 118,3 271,4 129,8 Изделия из камня, гипса, цемента 267,4 131,8 389,2 126,4 Жемчуг природный или культивированный, драгоценные или полудрагоценные камни 55,2 144,9 97 183,5 Недрагоценные металлы и изделия из них 7037,7 154,9 1787 127,7 - черные металлы 6141 157,6 568,6 122,3 Машины, оборудование и механизмы, электротехническое оборудование 2610,3 130,8 6297 127,1 Реакторы ядерные, котлы, машины 1011,4 110,8 3572,8 141,2 Электрические машины 1598,9 147,7 2724,1 112,4 Средства наземного транспорта, летательные аппараты, плавсредства 331 85 3558,3 150,9 Средства наземного транспорта, кроме ж/д 81,3 139,8 3421,9 150,7 Приборы и аппараты оптические, фотографические 75,1 135,1 650,1 128,8 Разные промтовары 600,4 157,3 574,2 129,2 Товары, приобретенные в портах 0,8 70,2 53,4 89,4

¹ - Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым и г.Севастополя, части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат Украины