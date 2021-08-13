Положительное сальдо внешней торговли Украины услугами в I полугодии сократилось на 17,7% - Госстат

Согласно ее данным, экспорт услуг за шесть месяцев 2021 года увеличился на 1,5% - до $5,645млрд, импорт – на 23,4% до $3,21 млрд.
Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 1,76 (в первом полугодии 2020 года – 2,14).
Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 214 стран мира.
Структура внешней торговли услугами за январь-июнь 2021 года
|Экспорт, $ млн
|Экспорт I полугодие 2021 к I полугодию 2020, %
|Импорт, $ млн
|Импорт I полугодие 2021 к I полугодию 2020, %
|Услуги – всего¹
|5644,7
|101,5
|3210
|123,4
|Услуги по переработке материальных ресурсов
|701,6
|104
|4,2
|240,8
|Услуги по переработке товаров с целью реализации на внутреннем рынке
|2,9
|77,7
|к
|к
|Услуги по переработке товаров с целью реализации за границей
|698,7
|104,1
|к
|к
|Услуги по ремонту и техобслуживанию
|130,2
|107,6
|28,7
|105,8
|Транспортные услуги, в т.ч
|2144,9
|89,9
|667,2
|132,2
|морской транспорт
|265,7
|90,9
|208,6
|134,6
|речной транспорт
|18,7
|143
|к
|к
|воздушный транспорт
|422,8
|108
|219,9
|139,3
|железнодорожный транспорт
|209,8
|103,8
|95,2
|103,3
|автодорожный транспорт
|188,8
|121,4
|100,4
|135,9
|трубопроводный транспорт
|869,1
|74,7
|к
|к
|другие вспомогательные и дополнительные транспорт. услуги
|140,5
|99
|19,6
|165,2
|Услуги почтовой и курьерской службы
|29,6
|114,2
|22,6
|170,8
|Услуги по путешествиям
|138,2
|106,5
|621,3
|266,2
|Строительные услуги
|20,5
|53
|22,7
|158,4
|Страховые услуги
|51,7
|219,3
|60,5
|92,7
|Финансовые услуги
|44,4
|94
|239,5
|102,9
|Роялти и лицензионные услуги
|30,4
|61,2
|254,7
|109,5
|Услуги в сфере телекоммуникации, компьютерные и информационные
|1727,4
|116,4
|277,2
|113,4
|Деловые услуги
|629,7
|106,9
|476,3
|99,3
|Услуги исследований и разработок
|66
|104,5
|13,8
|98,8
|Профессиональные консалтинговые услуги
|323,3
|107,8
|276,8
|113,8
|Научные и технические услуги
|127,7
|101
|48,3
|84,7
|Услуги по обработке и устранению загрязнения окружающей среды
|0,4
|128,5
|0,1
|0,4
|Услуги с/х и услуги по добыче
|1,5
|32
|2,3
|12,7
|Услуги операционного лизинга
|22,8
|102,3
|97,1
|106,2
|Услуги, связанные с торговлей, посреднические
|21,5
|124,7
|9,5
|83,8
|Другие деловые услуги
|66,5
|121,2
|28,5
|97,6
|Услуги частным лицам и услуги в области культуры и отдыха
|22,2
|186
|5,3
|102,2
|Государственные и правительственные услуги
|3,5
|73,9
|552,3
|98,7
¹ - Приведены без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г.Севастополь и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.
к - Данные не публикуются в целях обеспечения выполнения требований Закона Украины "О государственной статистике" конфиденциальности статистической информации.
Данные: Госстат