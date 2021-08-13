Государство заключило контрактов оборонного заказа на ₴17 миллиардов - Уруский

По состоянию на 1 августа этого года государственные заказчики в рамках выполнения оборонного заказа заключили контрактов на общую сумму 17 млрд грн.

Как сообщает Укринформ, об этом во время Международного оборонного инвестиционного форума заявил вице-премьер-министр Украины - министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Олег Уруский.

«В настоящее время нет никаких нормативно-правовых препятствий для того, чтобы государственный оборонный заказ выполнялся. И по состоянию на 1 августа уже заключено контрактов на 17 млрд грн. Это в два раза больше по сравнению с прошлым годом», - сказал он.

По словам Уруского, задержка с выполнением оборонного заказа на 1,5 месяца была связана с процессом рассмотрения этого вопроса Советом национальной безопасности, который сначала должен был принять основные показатели государственного заказа.

Также были проблемы с заключением новых контрактов. Однако, по словам вице-премьера, вопрос решился путем введения новых реестров производителей, что было обусловлено принятием новой нормативно-правовой базы и передачей соответствующих полномочий Минстратегпрому.

«На сегодняшний день все преграды ликвидированы. И наши государственные оборонные заказчики уже в новых условиях имеют все возможности, чтобы выполнять задачи, которые перед ними поставлены», - добавил Уруский.

Как сообщал Укринформ, Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности ввело в тестовом режиме Электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов, необходимый для имплементации закона «Об оборонных закупках».