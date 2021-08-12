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Кабмин объявил конкурс на должность главы Налоговой службы
18:40 12.08.2021 |
Кабинет министров объявил конкурс на должность главы Государственной налоговой службы.
Как передает БизнесЦензор, соответствующее распоряжение Кабмина №918-р от 11 августа обнародовано на официальном правительственном портале.
Согласно условиям конкурса, документы от кандидатов принимаются до 25 августа включительно.
Претенденты должны иметь не менее трех лет опыта работы на должностях государственной службы категории "А" или "Б" или на должностях не ниже руководителей структурных подразделений в органах местного самоуправления или опыт работы на руководящих должностях в сфере государственной налоговой политики, государственной политики по администрированию единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
Как сообщалось, Верховная Рада 20 мая назначила главу Государственной налоговой службы Алексея Любченко на должность первого вице-премьер-министра - министра экономики. Он занимал должность главы Государственной налоговой службы с апреля 2020 года, в апреле 2021 года был переназначен на новый пятилетний срок.
Сейчас ГНСУ в должности временного и.о. главы возглавляет Евгений Олейников.
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