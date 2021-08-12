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Сговор на торгах по ремонту дорог: АМКУ оштрафовал три компании на почти ₴46 миллионов
18:32 12.08.2021 |
Антимонопольный комитет Украины оштрафовал три компании за сговор на торгах по содержанию и текущему ремонту дорог в Винницкой области на общую сумму в 45,86 млн грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс- служба АМКУ.
Отмечается, что речь идет о торгах, которые состоялись в 2019 году, их заказчиком была Служба автомобильных дорог в Винницкой области Государственного агентства автомобильных дорог Украины. Ожидаемая стоимость закупки составила 50 000 000 грн. Победителем в аукционе стало общество с ограниченной ответственностью «Совместное украинско-австрийское предприятие «Интервиас Украина».
Как установил АМКУ в ходе расследования, указанные субъекты хозяйствования согласовали между собой условия участия в тендере, поэтому конкуренция между ними была устранена.
Учитывая выявленные факты, АМКУ на заседании 12 августа 2021 года признал действия ООО «Совместное украинско-австрийское предприятие «Интервиас Украина», ГП «Винницкий облавтодор» ОАО «Государственная акционерная компания «Автомобильные дороги Украины» и ООО «ШЛЯХБУД» нарушением Закона Украины «О защите экономической конкуренции» в виде антиконкурентных согласованных действий, касающихся искажения результатов торгов.
За нарушения на компании наложены штрафы на общую сумму 45 859 828 грн.
В комитете напоминают, что согласно Закону Украины «О публичных закупках», субъекты хозяйствования признанные АМКУ нарушителями Закона Украины «О защите экономической конкуренции» лишаются права участвовать в торгах на 3 года.
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