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Кабмин отменил норму, введенную весной 2020 года, об увеличении на 50% социальных нормативов на ЖКУ при назначении субсидий
16:01 11.08.2021 |
Повышенный норматив будет действовать только в случае введения в регионе "красного" уровня карантина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заседание правительства.
Документом изменяются правила предоставления субсидий. В частности, жилищные субсидии назначаются в случае покупки квартиры (дома) в течение шести месяцев после продажи другой квартиры (дома), которые были единственным жилым помещением в собственности лица, на основании подтверждающих документов.
Кроме того, отменяется норма о том, что субсидия может назначаться в случае, если зарплата составляет менее 50% средней в Киеве и Севастополе и менее 20% в областных центрах и городах областного значения.
Постановлением изымается норма о наличии мобильного телефона у лиц, которые являются претендентами на получение жилищной субсидии, поскольку с 1 мая 2021 она предоставляется исключительно в наличной форме.
Также постановлением дополнен перечень документов для включения информации об иностранцах и лицах без гражданства, находящихся на территории Украины на законных основаниях, в Единый государственный автоматизированный реестр лиц, которые имеют право на льготы, для получения ими льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа.
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