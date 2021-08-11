"Для тех, кто больше, тариф останется на нынешнем уровне – 1,68 грн/кВт-ч", сказал Денис Шмыгаль в ходе открытия заседания правительства.
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Первый вице-премьер выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов
13:34 11.08.2021 |
Первый вице-премьер-министр - министр экономики Алексей Любченко выступает за раскрытие персональных данных по уплате налогов.
"У нас состоялась децентрализация, сформировалось 1,4 тыс. громад. И это опорные субъекты для трансформации социального договора. Вот я за раскрытие персональных данных по уплате налогов. Это точно сработает", – сказал он в интервью агентству "Интерфакс-Украина".
"Когда общество увидит, кто сколько платит налогов, произойдет смена парадигмы", – добавил Любченко.
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