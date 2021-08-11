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Крупные налогоплательщики в июле пополнили бюджет на 13,8 млрд грн
08:43 11.08.2021 |
В июле 2021 года года крупные налогоплательщики направили в госбюджет 13,8 млрд грн, что на 2,9 млрд грн, или на 27,1% больше, чем в июле прошлого года.
Об этом Укринформу сообщили в Центральном межрегиональном управлении Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками.
В разрезе основных налогов в государственный бюджет поступил налог на добавленную стоимость 8,4 млрд грн, налог на прибыль - 0,5 млрд грн, акцизный налог - 2,4 млрд гривень.
«Следует отметить рост поступлений в государственный бюджет по сравнению с июлем 2020 года по налогу на добавленную стоимость - на 1,7 млрд грн, или на 25%, налогу на прибыль - на 0,4 млрд грн, или в 3 раза, и акцизному налогу с ввезенных товаров - в 4,4 раза, или на 0,3 млрд гривень», - прокомментировал начальник межрегионального управления Николай Чмерук.
Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Межрегиональным управлением, по результатам июля 2021 года превысила 26% процентов от всех налоговых платежей в госбюджет по Украине.
Как сообщал Укринформ, крупные налогоплательщики в первом квартале 2021 года уплатили в сводный бюджет 53,7 млрд грн налогов.
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