Крупные налогоплательщики в июле пополнили бюджет на 13,8 млрд грн

В июле 2021 года года крупные налогоплательщики направили в госбюджет 13,8 млрд грн, что на 2,9 млрд грн, или на 27,1% больше, чем в июле прошлого года.

Об этом Укринформу сообщили в Центральном межрегиональном управлении Государственной налоговой службы по работе с крупными налогоплательщиками.

В разрезе основных налогов в государственный бюджет поступил налог на добавленную стоимость 8,4 млрд грн, налог на прибыль - 0,5 млрд грн, акцизный налог - 2,4 млрд гривень.

«Следует отметить рост поступлений в государственный бюджет по сравнению с июлем 2020 года по налогу на добавленную стоимость - на 1,7 млрд грн, или на 25%, налогу на прибыль - на 0,4 млрд грн, или в 3 раза, и акцизному налогу с ввезенных товаров - в 4,4 раза, или на 0,3 млрд гривень», - прокомментировал начальник межрегионального управления Николай Чмерук.

Доля налоговых платежей от крупного бизнеса, обслуживаемого Межрегиональным управлением, по результатам июля 2021 года превысила 26% процентов от всех налоговых платежей в госбюджет по Украине.

Как сообщал Укринформ, крупные налогоплательщики в первом квартале 2021 года уплатили в сводный бюджет 53,7 млрд грн налогов.