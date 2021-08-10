В убыточной ГПЗКУ пояснили покупку новых автомобилей Toyota производственной необходимостью

Руководство АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) поручило руководителям входящих в состав госкомпании элеваторов приобрести несколько новых автомобилей Toyota 2021 года выпуска и передать их для использования в центральный офис компании.

Соответствующие приказы в конце июля подписал исполняющий обязанности председателя правления ГПЗКУ Андрей Власенко, сообщает "Слово и дело".

В частности, директору Староконстантиновского элеватора было поручено купить автомобиль Toyota Camry Prestige, директору Одесского зернового элеватора - Toyota Camry Hybrid Prestige+, а руководителю Великолепетиского элеватора - два автомобиля Toyota Rav4.

В свою очередь в пресс-службе ГПЗКУ назвали покупку новых автомобилей производственной необходимостью.

"В состав АО "ГПЗКУ" входит 53 филиала, представленные в 22-х областях Украины. Поэтому обновление транспортных средств является такой же производственной необходимостью, как оргтехника и канцелярские принадлежности", - заявили в пресс-службе госкомпании.

Как сообщалось, АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) по итогам 2020 года нарастило чистый убыток в 3,8 раза по сравнению с 2019 годом - до 5,86 млрд грн. Госпредприятие в 2020 году сократило доход от реализации продукции вдвое - до 7,12 млрд грн.

По итогам первого квартала 2021 года ГПЗКУ получила 148,82 млн грн убытка.

ГПЗКУ создана правительством Украины в августе 2010 года. В ее состав входит разветвленная сеть филиалов: линейные и портовые элеваторы, мельницы, комбикормовые и крупяной заводы. Суммарно 53 подразделения-филиала корпорации могут хранить 3,7 млн тонн зерновых, включая около 2,5 млн тонн в год суммарных мощностей по перевалке зерновых грузов на экспорт в Одесском и Николаевском портах.

ГПЗКУ в июне 2021 года обсудило с представителями Китайской национальной корпорации машинной индустрии и генеральных подрядов возможную поставку в 2021/2022 маркетинговом году 2 млн тонн ранних зерновых и 3 млн тонн кукурузы.

