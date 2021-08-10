Рост цен промпроизводителей в Украине в июле ускорился до 2,6% – Госстат

Цены в промышленности Украины в июле 2021 года выросли на 2,6%, тогда как в июне – на 2,4%, мае - на 3,6%, в апреле – на 1,2%, марте – на 1,6%, феврале - на 7,8%, январе - на 5,2%, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) во вторник.

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам июля 2021 года цены в промышленности возросли на 42,2%, по итогам июня - на 39,1%, мая – на 33,1%, апреля – на 27,8%, марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января 2021 года – на 17,6%.

За семь месяцев 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 30,4%.

Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в июле к июню 2021 года выросли на 2,3%, при поставках за пределы страны - на 3,5%.

По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 3%, рост цен в добыче каменного угля составил 11,5%, металлических руд – 4,4%, тогда как добыча сырой нефти и природного газа подешевела на 2,9%.

Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 18,7%, в металлургии – на 5%, в производстве машин и автотранспортных средств – на 4,8%, производстве инвестиционных товаров – на 3,7%, в машиностроении – на 3,6%, производстве товаров промежуточного потребления – на 3,4%, энергии – на 3,2%, в перерабатывающей промышленности – на 2,8%, наиболее в производстве сахара – на 6,3%, при поставках электроэнергии и газа, производстве химической продукции, изделий из дерева – на 1,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 1,7%, товаров длительного потребления – на 1,5%, продукция фармацевтических предприятий подорожала на 1%.

Цены снизились в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 0,2%.



Изменение цен производителей промышленной продукции в июле 2021 г.¹ к июню 2021 г., %

Всего в июле 2021-к июню 2021 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 102.6 102.3 103.5 Добывающая промышленность и разработка карьеров 103.0 102.3 104.7 Добыча каменного угля 111.5 111.5 - Добыча сырой нефти и природного газа 97.1 97.1 - Добыча металлических руд 104.4 103.5 105.0 Перерабатывающая промышленность 102.8 102.6 103.2 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 100.4 99.9 101.8 производство мяса и мясных продуктов 101.2 101.2 101.3 производство молочных продуктов 100.3 100.4 99.4 производство хлеба и хлебобулочных изделий 100.3 100.4 100.0 производство сахара 106.3 106.5 к/c производство напитков 101.4 101.4 102.2 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 100.2 100.2 100.4 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 101.9 100.9 103.5 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 118.7 119.9 108.8 Производство химических веществ и химической продукции 101.9 101.0 103.4 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 101.0 101.1 100.4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 101.7 101.9 99.7 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 105.0 104.4 105.6 Машиностроение 103.6 105.3 100.0 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 99.8 99.6 100.7 Производство электрооборудования 100.5 100.6 100.1 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 104.8 106.5 100.7 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 104.8 108.4 99.5 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 101.9 101.9 - Товары промежуточного потребления 103.4 102.5 104.6 Инвестиционные товары 103.7 104.8 100.3 Потребительские товары краткосрочного пользования 100.4 100.0 101.8 Потребительские товары длительного пользования 101.5 101.5 101.5 Энергия 103.2 103.2 108.8

Данные: Госстат



Изменение цен производителей промышленной продукции в июле 2021 года¹ к июлю 2020 г., %

Всего в июле 2021-к июлю 2020 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 142.2 133.9 175.1 Добывающая промышленность и разработка карьеров 259.1 269.5 223.3 Добыча каменного угля 126.5 126.5 - Добыча сырой нефти и природного газа 346.0 346.0 - Добыча металлических руд 296.7 385.6 233.7 Перерабатывающая промышленность 137.8 127.6 166.0 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 129.2 119.9 160.3 производство мяса и мясных продуктов 114.2 114.4 107.7 производство молочных продуктов 113.7 113.0 120.5 производство хлеба и хлебобулочных изделий 116.5 117.3 108.4 производство сахара 177.7 186.6 к/c производство напитков 107.4 107.5 106.7 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 101.7 101.5 103.7 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 121.0 121.9 119.4 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 199.4 199.4 207.8 Производство химических веществ и химической продукции 147.7 131.1 184.3 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 115.4 116.0 111.6 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 112.6 113.2 108.3 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 187.4 163.1 215.8 Машиностроение 111.3 114.3 105.0 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 102.9 102.2 105.7 Производство электрооборудования 113.6 115.0 106.0 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 115.4 119.2 106.4 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 108.9 112.4 103.7 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 110.6 110.6 - Товары промежуточного потребления 172.7 157.0 197.9 Инвестиционные товары 112.1 114.5 105.8 Потребительские товары краткосрочного пользования 125.9 117.2 157.6 Потребительские товары длительного пользования 121.4 125.0 114.0 Энергия 134.9 134.3 207.8

Данные: Госстат



Изменение цен производителей промышленной продукции в январе-июле 2021 года¹ к январю-июлю 2020 г., %

Всего в январе-июле 2021-к январю-июлю 2020 В пределах Украины За пределами Украины Промышленность всего 130.4 123.4 159.8 Добывающая промышленность и разработка карьеров 199.5 194.8 203.1 Добыча каменного угля 112.9 112.9 - Добыча сырой нефти и природного газа 198.4 198.4 - Добыча металлических руд 250.5 297.7 213.8 Перерабатывающая промышленность 129.5 121.4 151.9 Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий 128.8 120.7 157.2 производство мяса и мясных продуктов 110.8 110.8 107.4 производство молочных продуктов 110.0 108.9 120.0 производство хлеба и хлебобулочных изделий 115.1 115.4 112.0 производство сахара 168.6 174.2 к/c производство напитков 105.3 105.3 107.2 Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов 102.3 101.4 106.1 Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность 115.4 115.3 115.9 Производство кокса и продуктов нефтепереработки 160.8 161.1 158.0 Производство химических веществ и химической продукции 147.6 125.9 203.7 Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов 113.1 113.8 108.4 Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции 107.6 107.3 110.9 Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования 158.1 143.8 174.0 Машиностроение 105.7 105.7 106.1 Производство компьютеров, электронной и оптической продукции 102.8 103.2 101.8 Производство электрооборудования 110.5 110.9 107.6 Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам 108.1 108.7 106.5 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств 102.2 100.7 105.9 Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха 104.8 104.8 - Товары промежуточного потребления 153.6 141.4 173.1 Инвестиционные товары 106.8 107.3 106.3 Потребительские товары краткосрочного пользования 125.1 117.5 154.1 Потребительские товары длительного пользования 117.1 118.6 114.1 Энергия 119.9 119.5 158.0

Данные: Госстат

¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.

к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований закона Украины "О Государственной статистике" относительно конфиденциальности статистической информации.