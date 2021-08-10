Рост цен промпроизводителей в Украине в июле ускорился до 2,6% – Госстат

В годовом измерении (по отношению к аналогичному месяцу прошлого года) по итогам июля 2021 года цены в промышленности возросли на 42,2%, по итогам июня - на 39,1%, мая – на 33,1%, апреля – на 27,8%, марта – на 26,3%, февраля - на 26,6%, января 2021 года – на 17,6%.
За семь месяцев 2021 года (к аналогичному периоду 2020 года) рост цен промпроизводителей составил 30,4%.
Госстат уточняет, что в пределах Украины цены промпроизводителей в июле к июню 2021 года выросли на 2,3%, при поставках за пределы страны - на 3,5%.
По данным статведомства, в добывающей промышленности и разработке карьеров в июле текущего года по сравнению с предыдущим месяцем продукция подорожала на 3%, рост цен в добыче каменного угля составил 11,5%, металлических руд – 4,4%, тогда как добыча сырой нефти и природного газа подешевела на 2,9%.
Цены выросли в производстве кокса и продуктов нефтепереработки – на 18,7%, в металлургии – на 5%, в производстве машин и автотранспортных средств – на 4,8%, производстве инвестиционных товаров – на 3,7%, в машиностроении – на 3,6%, производстве товаров промежуточного потребления – на 3,4%, энергии – на 3,2%, в перерабатывающей промышленности – на 2,8%, наиболее в производстве сахара – на 6,3%, при поставках электроэнергии и газа, производстве химической продукции, изделий из дерева – на 1,9%, производстве резиновых и пластмассовых изделий – на 1,7%, товаров длительного потребления – на 1,5%, продукция фармацевтических предприятий подорожала на 1%.
Цены снизились в производстве компьютеров, электронной и оптической продукции – на 0,2%.
Изменение цен производителей промышленной продукции в июле 2021 г.¹ к июню 2021 г., %
|Всего в июле 2021-к июню 2021
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|102.6
|102.3
|103.5
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|103.0
|102.3
|104.7
|Добыча каменного угля
|111.5
|111.5
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|97.1
|97.1
|-
|Добыча металлических руд
|104.4
|103.5
|105.0
|Перерабатывающая промышленность
|102.8
|102.6
|103.2
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|100.4
|99.9
|101.8
|производство мяса и мясных продуктов
|101.2
|101.2
|101.3
|производство молочных продуктов
|100.3
|100.4
|99.4
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|100.3
|100.4
|100.0
|производство сахара
|106.3
|106.5
|к/c
|производство напитков
|101.4
|101.4
|102.2
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|100.2
|100.2
|100.4
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|101.9
|100.9
|103.5
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|118.7
|119.9
|108.8
|Производство химических веществ и химической продукции
|101.9
|101.0
|103.4
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|101.0
|101.1
|100.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|101.7
|101.9
|99.7
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|105.0
|104.4
|105.6
|Машиностроение
|103.6
|105.3
|100.0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|99.8
|99.6
|100.7
|Производство электрооборудования
|100.5
|100.6
|100.1
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|104.8
|106.5
|100.7
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|104.8
|108.4
|99.5
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|101.9
|101.9
|-
|Товары промежуточного потребления
|103.4
|102.5
|104.6
|Инвестиционные товары
|103.7
|104.8
|100.3
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|100.4
|100.0
|101.8
|Потребительские товары длительного пользования
|101.5
|101.5
|101.5
|Энергия
|103.2
|103.2
|108.8
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в июле 2021 года¹ к июлю 2020 г., %
|Всего в июле 2021-к июлю 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|142.2
|133.9
|175.1
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|259.1
|269.5
|223.3
|Добыча каменного угля
|126.5
|126.5
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|346.0
|346.0
|-
|Добыча металлических руд
|296.7
|385.6
|233.7
|Перерабатывающая промышленность
|137.8
|127.6
|166.0
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|129.2
|119.9
|160.3
|производство мяса и мясных продуктов
|114.2
|114.4
|107.7
|производство молочных продуктов
|113.7
|113.0
|120.5
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|116.5
|117.3
|108.4
|производство сахара
|177.7
|186.6
|к/c
|производство напитков
|107.4
|107.5
|106.7
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|101.7
|101.5
|103.7
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|121.0
|121.9
|119.4
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|199.4
|199.4
|207.8
|Производство химических веществ и химической продукции
|147.7
|131.1
|184.3
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|115.4
|116.0
|111.6
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|112.6
|113.2
|108.3
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|187.4
|163.1
|215.8
|Машиностроение
|111.3
|114.3
|105.0
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|102.9
|102.2
|105.7
|Производство электрооборудования
|113.6
|115.0
|106.0
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|115.4
|119.2
|106.4
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|108.9
|112.4
|103.7
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|110.6
|110.6
|-
|Товары промежуточного потребления
|172.7
|157.0
|197.9
|Инвестиционные товары
|112.1
|114.5
|105.8
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|125.9
|117.2
|157.6
|Потребительские товары длительного пользования
|121.4
|125.0
|114.0
|Энергия
|134.9
|134.3
|207.8
Данные: Госстат
Изменение цен производителей промышленной продукции в январе-июле 2021 года¹ к январю-июлю 2020 г., %
|Всего в январе-июле 2021-к январю-июлю 2020
|В пределах Украины
|За пределами Украины
|Промышленность всего
|130.4
|123.4
|159.8
|Добывающая промышленность и разработка карьеров
|199.5
|194.8
|203.1
|Добыча каменного угля
|112.9
|112.9
|-
|Добыча сырой нефти и природного газа
|198.4
|198.4
|-
|Добыча металлических руд
|250.5
|297.7
|213.8
|Перерабатывающая промышленность
|129.5
|121.4
|151.9
|Производство пищевых продуктов, напитков и табачных изделий
|128.8
|120.7
|157.2
|производство мяса и мясных продуктов
|110.8
|110.8
|107.4
|производство молочных продуктов
|110.0
|108.9
|120.0
|производство хлеба и хлебобулочных изделий
|115.1
|115.4
|112.0
|производство сахара
|168.6
|174.2
|к/c
|производство напитков
|105.3
|105.3
|107.2
|Текстильное производство; производство одежды, кожи, кожаных изделий и других материалов
|102.3
|101.4
|106.1
|Производство изделий из дерева, производство бумаги и полиграфическая деятельность
|115.4
|115.3
|115.9
|Производство кокса и продуктов нефтепереработки
|160.8
|161.1
|158.0
|Производство химических веществ и химической продукции
|147.6
|125.9
|203.7
|Производство основных фармацевтических продуктов и препаратов
|113.1
|113.8
|108.4
|Производство резиновых и пластмассовых изделий, другой неметаллической минеральной продукции
|107.6
|107.3
|110.9
|Металлургическое производство и производство готовых металлических изделий, кроме производства машин и оборудования
|158.1
|143.8
|174.0
|Машиностроение
|105.7
|105.7
|106.1
|Производство компьютеров, электронной и оптической продукции
|102.8
|103.2
|101.8
|Производство электрооборудования
|110.5
|110.9
|107.6
|Производство машин и оборудования, не внесенных к другим группам
|108.1
|108.7
|106.5
|Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов, других транспортных средств
|102.2
|100.7
|105.9
|Поставки электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха
|104.8
|104.8
|-
|Товары промежуточного потребления
|153.6
|141.4
|173.1
|Инвестиционные товары
|106.8
|107.3
|106.3
|Потребительские товары краткосрочного пользования
|125.1
|117.5
|154.1
|Потребительские товары длительного пользования
|117.1
|118.6
|114.1
|Энергия
|119.9
|119.5
|158.0
Данные: Госстат
¹Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и зоны проведения ООС.
к/с - данные не публикуются с целью обеспечения исполнения требований закона Украины "О Государственной статистике" относительно конфиденциальности статистической информации.