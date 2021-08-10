Минрегион запустил Платформу энергоэффективности

Министерство развития громад и территорий Украины запустило Платформу по энергоэффективности.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба министерства.

"Платформа Энергоэффективности прошла все этапы тестирования и переведена в режим свободного доступа. Ресурс содержит всю необходимую информацию о реформе энергоэффективности, инструментах для осуществления мер по энергоэффективности в различных сферах, а также базу знаний для обучения профильных специалистов", - говорится в сообщении.

В частности, на платформе можно посчитать затраты на тепло, электроэнергию и определить примерную стоимость энергомодернизации. Кроме того, ресур дает возможность найти исполнителя для внедрения энергоэффективных мер, получить информацию о программах, направленных на поддержку энергоэффективности.

Платформа энергоэффективности доступна по ссылке.

Как сообщал Укринформ, по состоянию на 30 июля Фонд энергоэффективности получил и зарегистрировал 724 заявки от ОСМД на участие в программе "Энергодом": по пакету А "Легкий" - 133, по пакету Б "Комплексный" - 591.

Со 2 августа 2021 года Фонд энергоэффективности начал прием заявок ОСМД на участие в программе "Энергодом" в онлайн формате.