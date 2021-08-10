Финансовые новости
- |
- 10.08.21
- |
- 09:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Дотации из госбюджета в Пенсионный фонд сократились
23:34 09.08.2021 |
В январе-июле 2021 года доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 на 9,6% до 288 млрд грн, сообщает пресс-служба ПФУ.
Согласно данным Фонда, собственные доходы за семь месяцев 2021 достигли 187,7 млрд грн ("плюс" 31,7 млрд грн или 20,3%). Дотаций из госбюджета ПФУ получил меньше чем в прошлом году: 100,3 млрд грн против 106,8 млрд грн.
Второй квартал 2021 принес Фонду собственных доходов больше, чем первые три месяца года: 84,9 млрд грн против 74,9 млрд грн. В 2020 в плане доходов более удачным был первый квартал: 66,6 млрд в январе-марте и 65,9 млрд грн в апреле-июне.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Можно ли заменить газ в украинской ГТС на «зеленый» водород?
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
|Позитив недели. «Убийца» российских ЗРК С-400 прошла успешные испытания
|Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Цена золота 10 августа корректируется после предыдущего падения
|Минрегион запустил Платформу энергоэффективности
|Оборонные закупки: е-реестр участников отбора и исполнителей договоров запустили в тестовом режиме
|Нефть коррекционно дорожает 10 августа после очередных распродаж
|Кабмин принял последний документ для запуска закона об «инвестнянях»
|Дотации из госбюджета в Пенсионный фонд сократились
Это интересно
|За прошлый месяц к интернету SpaceX Starlink подключилось более 20 тыс. человек
|Электрический Cadillac Lyriq: раскрыта цена и дата старта продаж
|Microsoft добавила в браузер Edge сверхбезопасный режим Edge Super Duper Secure Mode
|Amazon запустила систему слежки за водителями доставки с помощью ИИ-камер
|Xiaomi Black Shark 4 Pro уже пятый месяц возглавляет рейтинг AnTuTu, но скоро его подвинут
|Американские автопроизводители доведут долю электромобилей в продукции до 50 % к 2030 году
|Hyundai претендует на лидерство по скорости зарядки электромобилей