Дотации из госбюджета в Пенсионный фонд сократились

В январе-июле 2021 года доходы Пенсионного фонда Украины (ПФУ) увеличились по сравнению с аналогичным периодом 2020 на 9,6% до 288 млрд грн, сообщает пресс-служба ПФУ.

Согласно данным Фонда, собственные доходы за семь месяцев 2021 достигли 187,7 млрд грн ("плюс" 31,7 млрд грн или 20,3%). Дотаций из госбюджета ПФУ получил меньше чем в прошлом году: 100,3 млрд грн против 106,8 млрд грн.

Второй квартал 2021 принес Фонду собственных доходов больше, чем первые три месяца года: 84,9 млрд грн против 74,9 млрд грн. В 2020 в плане доходов более удачным был первый квартал: 66,6 млрд в январе-марте и 65,9 млрд грн в апреле-июне.