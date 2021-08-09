Финансовые новости
- |
- 09.08.21
- |
- 20:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Инфляция в Украине по итогам июля выросла до 10,2% - Госстат
16:39 09.08.2021 |
Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам июля 2021 года ускорился до 10,2% с 9,5% по итогам июня, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.
Согласно ее данным, за июль этого года инфляция составила 0,1%, тогда как в июле прошлого года была зафиксирована дефляция 0,6%.
Базовая инфляция в июле стала отрицательной – 0,1%, что соответствует показателям июля прошлого года, соответственно в годовом измерении она осталась на уровне 7,3%.
По данным Госстата, на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 8,1%) подешевели овощи. На 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло, сало, фрукты. В то же время на 6,7% подорожал сахар, на 0,8-0,3% выросли цены на мясо и мясопродукты, масло, кисломолочную продукцию, сметану, яйца.
Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия - на 0,9%, алкогольные напитки - на 0,7%.
Одежда и обувь подешевели на 5,2%, в частности, обувь - на 5,8%, одежда - на 4,7%.
Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 3,3%, аренду жилья - на 0,7%.
Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,7%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте - на 2,4%.
Как сообщалось, в июне потребительские цены в Украине выросли на 0,2%, в мае – на 1,3%.
В целом за первых семь месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,5%, базовая – 4,2%.
Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6%. По его оценкам, по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%, после чего начнется ее снижение.
Потребительские цены в июле2021г, %:
|июль 2021 к июню 2021
|июнь 2021 к декабрю 2020
|июнь 2021 к июню 2020
|январь-июнь 2021 к январю-июню 2020
|Индекс потребительских цен
|0,1
|6,5
|10,2
|8,5
|Продукты питания и безалкогольные напитки
|-0,1
|8,6
|10,8
|9,2
|Продукты питания
|-0,1
|8,9
|11,4
|9,7
|Хлеб та хлебопродукты
|0,2
|9,3
|13,9
|13,0
|Хлеб
|0,2
|9,6
|16,0
|14,4
|Макаронные изделия
|0,1
|6,3
|9,3
|8,4
|Мясо и мясопродукты
|0,8
|8,0
|11,1
|7,0
|Рыба та рыбопродукты
|0,1
|5,8
|6,9
|6,3
|Молоко
|0,1
|0,4
|6,5
|5,1
|Сыр и мягкий сыр (творог)
|0,0
|3,9
|7,2
|6,2
|Яйца
|0,3
|-20,9
|33,0
|57,2
|Масло сливочное
|0,6
|6,0
|8,9
|6,7
|Масло подсолнечное
|-0,7
|46,5
|79,0
|58,1
|Фрукты
|-0,5
|18,0
|-12,2
|1,0
|Овощи
|-8,1
|3,0
|-2,7
|-9,4
|Сахар
|6,7
|29,5
|83,5
|66,8
|Безалкогольные напитки
|0,2
|2,8
|2,9
|2,8
|Алкогольные напитки, табачные изделия
|0,8
|6,6
|10,1
|9,7
|Одежда и обувь
|-5,2
|-3,5
|-4,2
|-4,6
|Одежда
|-4,7
|-3,2
|-4,2
|-4,5
|Обувь
|-5,8
|-4,0
|-4,6
|-4,8
|Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива
|0,6
|9,7
|35,5
|27,2
|Содержание и ремонт жилья
|1,4
|6,7
|9,0
|5,9
|Водоснабжение
|0,0
|11,0
|11,0
|14,2
|Канализация
|0,0
|17,5
|17,5
|20,9
|Содержание домов и придомовых территорий
|0,1
|3,0
|3,2
|3,0
|Электроэнергия
|0,0
|36,6
|36,6
|36,6
|Природный газ
|3,3
|8,8
|164,5
|92,9
|Горячая вода, отопление
|0,0
|1,3
|13,9
|10,8
|Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья
|0,4
|2,7
|3,6
|2,1
|Здравоохранение
|0,1
|3,6
|6,5
|7,1
|Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование
|-0,1
|2,5
|5,6
|6,7
|Амбулаторные услуги
|0,6
|6,4
|9,7
|9,5
|Транспорт
|1,1
|8,1
|11,9
|9,0
|Топливо и масла
|2,7
|21,4
|33,8
|19,0
|Транспортные услуги
|2,2
|11,6
|11,7
|6,1
|Пассажирский железнодорожный транспорт
|0,8
|17,7
|9,4
|7,9
|Пассажирский автодорожный транспорт
|2,4
|11,0
|12,0
|5,9
|Связь
|0,1
|3,6
|4,8
|4,5
|Отдых и культура
|0,7
|2,5
|3,7
|2,5
|Образование
|0,0
|2,9
|14,6
|14,3
|Рестораны та гостиницы
|1,2
|5,0
|6,3
|4,8
|Разные товары и услуги
|0,8
|-0,8
|6,4
|5,7
Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.
Данные: Госстат
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|КШЭ: решение СНБО по Укрзализныци противоречит принципам корпоративного управления
|Позитив недели. «Убийца» российских ЗРК С-400 прошла успешные испытания
|Десантное всплытие. Зачем объявился в Донецке коллаборант Бобков
|Подготовка к визиту в США: Введет ли Совбез санкции против Коломойского
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Руководитель Укрзализныци Юрик уходит в отставку
|Инфляция в Украине по итогам июля выросла до 10,2% - Госстат
|Цены на бензин 9 августа прекратили рост
|В июле средняя цена электроэнергии на РСВ возросла на 1,26%
|В июле общий долг ФЛП по уплате ЕСВ достиг ₴11,6 миллиарда - Опендатабот
|Нафтогаз запустил тарифный план «Комфортный сезон»
Это интересно
|Amazon запустила систему слежки за водителями доставки с помощью ИИ-камер
|Xiaomi Black Shark 4 Pro уже пятый месяц возглавляет рейтинг AnTuTu, но скоро его подвинут
|Американские автопроизводители доведут долю электромобилей в продукции до 50 % к 2030 году
|Hyundai претендует на лидерство по скорости зарядки электромобилей
|Самая богатая певица в мире. Рианна стала миллиардершей, но в этом ей помогла не музыка
|Google разработала мобильный процессор с тензорными ядрами для машинного обучения
|В США законодатели обяжут автопроизводителей с 2027 года ставить в машины умные алкотестеры