Инфляция в Украине по итогам июля выросла до 10,2% - Госстат

Рост потребительских цен в Украине в годовом измерении по итогам июля 2021 года ускорился до 10,2% с 9,5% по итогам июня, сообщила Государственная служба статистики (Госстат) в понедельник.

Согласно ее данным, за июль этого года инфляция составила 0,1%, тогда как в июле прошлого года была зафиксирована дефляция 0,6%.

Базовая инфляция в июле стала отрицательной – 0,1%, что соответствует показателям июля прошлого года, соответственно в годовом измерении она осталась на уровне 7,3%.

По данным Госстата, на потребительском рынке в июле по сравнению с июнем текущего года цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,1%. Больше всего (на 8,1%) подешевели овощи. На 0,7-0,5% снизились цены на подсолнечное масло, сало, фрукты. В то же время на 6,7% подорожал сахар, на 0,8-0,3% выросли цены на мясо и мясопродукты, масло, кисломолочную продукцию, сметану, яйца.

Цены на алкогольные напитки и табачные изделия повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия - на 0,9%, алкогольные напитки - на 0,7%.

Одежда и обувь подешевели на 5,2%, в частности, обувь - на 5,8%, одежда - на 4,7%.

Рост цен (тарифов) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива на 0,6% произошел в основном за счет повышения цен на природный газ на 3,3%, аренду жилья - на 0,7%.

Цены на транспорт выросли на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,7%, проезда в автодорожном пассажирском транспорте - на 2,4%.

Как сообщалось, в июне потребительские цены в Украине выросли на 0,2%, в мае – на 1,3%.

В целом за первых семь месяцев этого года инфляция в Украине составила 6,5%, базовая – 4,2%.

Национальный банк Украины (НБУ) в июле ухудшил прогноз инфляции на 2021 год с 8% (в апрельском прогнозе) до 9,6%. По его оценкам, по итогам третьего квартала инфляция достигнет пика в этом году на уровне 11,2%, после чего начнется ее снижение.



Потребительские цены в июле2021г, %:

июль 2021 к июню 2021 июнь 2021 к декабрю 2020 июнь 2021 к июню 2020 январь-июнь 2021 к январю-июню 2020 Индекс потребительских цен 0,1 6,5 10,2 8,5 Продукты питания и безалкогольные напитки -0,1 8,6 10,8 9,2 Продукты питания -0,1 8,9 11,4 9,7 Хлеб та хлебопродукты 0,2 9,3 13,9 13,0 Хлеб 0,2 9,6 16,0 14,4 Макаронные изделия 0,1 6,3 9,3 8,4 Мясо и мясопродукты 0,8 8,0 11,1 7,0 Рыба та рыбопродукты 0,1 5,8 6,9 6,3 Молоко 0,1 0,4 6,5 5,1 Сыр и мягкий сыр (творог) 0,0 3,9 7,2 6,2 Яйца 0,3 -20,9 33,0 57,2 Масло сливочное 0,6 6,0 8,9 6,7 Масло подсолнечное -0,7 46,5 79,0 58,1 Фрукты -0,5 18,0 -12,2 1,0 Овощи -8,1 3,0 -2,7 -9,4 Сахар 6,7 29,5 83,5 66,8 Безалкогольные напитки 0,2 2,8 2,9 2,8 Алкогольные напитки, табачные изделия 0,8 6,6 10,1 9,7 Одежда и обувь -5,2 -3,5 -4,2 -4,6 Одежда -4,7 -3,2 -4,2 -4,5 Обувь -5,8 -4,0 -4,6 -4,8 Жилье, вода, электроэнергия, газ и др. виды топлива 0,6 9,7 35,5 27,2 Содержание и ремонт жилья 1,4 6,7 9,0 5,9 Водоснабжение 0,0 11,0 11,0 14,2 Канализация 0,0 17,5 17,5 20,9 Содержание домов и придомовых территорий 0,1 3,0 3,2 3,0 Электроэнергия 0,0 36,6 36,6 36,6 Природный газ 3,3 8,8 164,5 92,9 Горячая вода, отопление 0,0 1,3 13,9 10,8 Предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья 0,4 2,7 3,6 2,1 Здравоохранение 0,1 3,6 6,5 7,1 Фармацевтическая продукция, медицинские товары и оборудование -0,1 2,5 5,6 6,7 Амбулаторные услуги 0,6 6,4 9,7 9,5 Транспорт 1,1 8,1 11,9 9,0 Топливо и масла 2,7 21,4 33,8 19,0 Транспортные услуги 2,2 11,6 11,7 6,1 Пассажирский железнодорожный транспорт 0,8 17,7 9,4 7,9 Пассажирский автодорожный транспорт 2,4 11,0 12,0 5,9 Связь 0,1 3,6 4,8 4,5 Отдых и культура 0,7 2,5 3,7 2,5 Образование 0,0 2,9 14,6 14,3 Рестораны та гостиницы 1,2 5,0 6,3 4,8 Разные товары и услуги 0,8 -0,8 6,4 5,7

Без учета временно оккупированных территорий Автономной Республики Крым, г.Севастополя и части Донецкой и Луганской областей.

Данные: Госстат