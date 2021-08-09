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В июле общий долг ФЛП по уплате ЕСВ достиг ₴11,6 миллиарда - Опендатабот
15:38 09.08.2021 |
По состоянию на июль 2021 года общий долг физических лиц-предпринимателей (ФЛП) по уплате единого социального взноса (ЕСВ) уменьшился на 7,2% по сравнению с началом года, до 11,6 млрд грн.
Как передает Укринформ, об этом сообщает платформа для работы с открытыми государственными данным Опендатабот.
"На 7,2% уменьшился общий долг ФЛП по уплате единого социального взноса. Если в начале года 769053 ФЛП были должны государству 12,5 млрд гривень, то по состоянию на июль - 11,6 млрд", - говорится в сообщении.
Отмечается, что 49,35% должников имеют задолженности от 10 до 100 тыс. грн. Должники же с суммами более 100 тыс. грн составляют лишь 0,15% от общего количества.
Как сообщалось, с начала 2021 года количество ФЛП в Украине возросло на 57,5 тыс., до 1,96 млн.
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