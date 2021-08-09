Грузовые перевозки по Днепру в этом году выросли на 38,7%

За январь-июль 2021 года по Днепру перевезли 6,59 млн тонн грузов, что на 38,7% больше (или на 1,8 млн тонн), чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба ГП "Администрация морских портов Украины" (АМПУ).

Отмечается, что за семь месяцев 2021 года по Днепру было сделано 7828 рейсов, против 4943 рейсов в 2020 году (58,4%).

Основная доля грузов - это строительные грузы, объемы транспортировки которых выросли на 103,9% - до 4,66 млн тонн.

На втором месте - зерновые грузы. Объем перевозки уменьшился по сравнению с показателем прошлого года на 23,8% и составил 1,19 млн тонн.

Кроме этого, по реке активно перевозят металлопродукцию. За январь-июль 2021 года объемы перевозки металла достигли 733,6 тыс. тонн, что на 15,7% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.

Как сообщал Укринформ, открытие навигации на судоходных шлюзах Днепровского каскада в 2021 году состоялось 10 марта.