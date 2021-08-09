У Зеленского предложили поделить на части $2,7 млрд от МВФ

Часть помощи от Международного валютного фонда, которую Украина получит в конце августа, может быть заведена в золотовалютные резервы Национального банка Украины для дополнительной подушки безопасности. Об этом заявил советник президента по экономическим вопросам Олега Устенко в эфире Украина 24.

По его словам дискуссия на счет продолжается.

"Часть этих средств может быть заведено в золотовалютные резервы НБУ, чтобы создать дополнительную подушку безопасности для страны. Часть этих средств будет использована в этом году, но значительная часть будет использована в следующем году", - сказал Устенко.

Как он отметил, речь идет об использовании этих средств для стимулирования экономического развития в стране в среднем и долгосрочном периоде времени.

"Это значит, что их надо тратить на то, что дает так называемый синергический дополнительный эффект", - добавил он.