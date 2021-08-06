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Служба занятости выплатила безработным с начала года пособий на 8,6 миллиарда
17:16 06.08.2021 |
В течение января-июля 2021 года помощь по безработице получали 816 тыс. украинцев. За этот период было выплачено 8,6 млрд грн пособия по безработице.
Об этом сообщает Государственная служба занятости.
Профессиональное обучение при содействии службы занятости проходили 57 тыс. безработных, в том числе в центрах профессионально-технического образования Государственной службы занятости - 31 тыс. слушателей (что на 7% больше, чем в соответствующем периоде прошлого года).
Чаще всего безработные выбирали профессии парикмахера, мастера маникюра, продавца продовольственных товаров. О востребованности профобучения свидетельствует тот факт, что 92% выпускников трудоустраиваются по приобретенной специальности.
Ранее сообщалось, что по состоянию на 4 августа количество официально зарегистрированных в Государственной службы занятости безработных составляет 319 тыс. человек, из которых помощь по безработице получают 273 тыс. человек.
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