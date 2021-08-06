За время работы Украинского фонда стартапов профинансировали 200 проектов - Минфин

За время работы Украинского фонда стартапов профинансированы почти 200 проектов на 5 млн долл.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"За время функционирования Украинского фонда стартапов, который подчинен Минфину, уже получено более 3 тыс. заявок. По результатам отбора и оценки профильных экспертов было осуществлено почти 200 стартапов на общую сумму около 5 миллионов долларов", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день общая сумма инвестиций в стартапы победителей грантовой программы Фонда составляет 23 млн долл., а также 21 млн долл. смежных сервисов.

«Среди победителей Грантовой программы Фонда лидируют стартапы по индустрии агротехнологий, AI (Искусственного интеллекта) и здравоохранения. Кроме того, Фонд поощряет команды стартаперов подавать проекты по развитию электронного правительства (eGovernment), промышленности, инфраструктуры и других направлений, которые, безусловно, делают значительный вклад в развитие инновационной стартап-экосистемы, экономики и государства в целом», - пояснил заместитель министра финансов, член наблюдательного совета Фонда Александр Кава.

Как сообщалось, по состоянию на 1 июля 2021 года наблюдательный совет Украинского фонда стартапов уже утвердил финансирование 130 стартапов в рамках Pitch Day, а также 65 стартапов в рамках Акселерационной программы.