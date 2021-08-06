Уровень вакантности столичных бизнес-центровв I пол. возрос до 13,3% - UTG

"На рынке офисной недвижимости наблюдается тенденция к рационализации форматов операторов – возросшая доля персонала с удаленным доступом работы приводит к оптимизации занимаемых площадей, сокращению маловостребованных пространств, переезду из центрального делового района в современные/модернизированные офисные объекты на пересечении развитых транспортных развязок и густонаселенных жилых массивов", - сообщил Олейник.
По словам, несмотря на небольшой рост вакантности, ставки аренды постепенно стабилизируются. На июнь 2021 аренда за 1 кв. м в месяц обходится в классе "А" = $26,4 (рост относительно января 2021 на +3,1%), в классе "В" = $17,9 (или +3,9%), в классе "С" = $11,8 (или +9,2%) без учета НДС, OPEX, КП и коэффициентов BOMA.