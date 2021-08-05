Морпорты Украины за 7 мес. сократили грузоперевалку на 16,6%

Морские порты Украины в январе-июле 2021 года обработали 76,5 млн тонн грузов, что на 15,2 млн тонн, или на 16,6%, ниже показателей аналогичного периода 2020 года.

Как сообщается на сайте Администрации морских портов Украины (АМПУ) в четверг, наибольшие объемы перевалки в январе-июле пришлись на руду и зерновые грузы - 21,7 млн тонн (-18,2%) и 20 млн тонн (-24%) соответственно.

Перевалка нефтепродуктов за семь месяцев этого года выросла на 22,9% и составила 841 тыс. тонн.

По итогам января-июля перевалка экспортных грузов составила 58,3 млн тонн (-16% к аналогичному периоду 2020 года), импортных - 12,9 млн тонн (-9%), транзитных - 4,4 млн тонн (- 31,3%), каботажных - 730 тыс. тонн (-49,4%).

Кроме того, за январь-июль текущего года обработано 587 837 TEU контейнеров, что на 2,8% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

По итогам семи месяцев только два порта превышают объемы перевалки прошлогоднего показателя за январь-июль - "Измаил" (+8,1%) и "Усть-Дунайск" (+68,8%).

Как сообщалось, морские порты Украины в 2020 году обработали 158,86 млн тонн грузов. В 2019 году морские порты обработали 160 млн тонн.

И.о. главы АМПУ Александр Голодницкий в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщал, что в 2021 году предполагается выйти на грузооборот морских портов 2019 года - 160 млн тонн.