Минфин понизил прогноз выплат по госдолгу Украины в 2021г на 1,2 млрд

Министерство финансов Украины понизило за минувший месяц прогноз выплат по государственному долгу в 2021 году на 1,2 млрд грн - до 601,3 млрд грн, свидетельствуют данные на сайте министерства по состоянию на начало августа.

Согласно им, прогноз выплат в 2022 году увеличен за месяц почти на 14,5 млрд грн - до 420,77 млрд грн.

При этом прогноз выплат в июле-сентябре-2021 снижен на 1,74 млрд грн - до 170,71 млрд грн, в октябре-декабре повышен на 0,52 млрд грн - до 125,61 млрд грн.

Пиковым месяцем для платежей по госдолгу остается сентябрь – 104,9 млрд грн, свидетельствуют данные Минфина.

Прогноз выплат по внутреннему долгу на 2021 год за июль практически не изменился и составляет 443,11 млрд грн.

В третьем квартале-2021 выплаты по внутреннему долгу должны составить 83,78 млрд грн, в четвертом - 107,82 млрд грн, указано на сайте Минфина.