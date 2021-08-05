Минфин предлагает создать аналог Фонда гарантирования вкладов для накопительных пенсий

Министерство финансов инициирует создание структуры для страхования пенсионных накоплений граждан в рамках внедрения в Украине обязательных накопительных пенсий. Об этом во время заседания рабочей группы, посвященной пенсионной реформе заявил глава Минфина Сергей Марченко.

"Нужно подумать о страховании рисков системы, как это действует для банковских депозитов с Фондом гарантирования вкладов. Это особенно важно в части негосударственных накоплений, - отметил министр.

По его словам Минфин поддерживает внедрение накопительных пенсий и считает текущий момент благоприятным для проведения реформы.

"Есть несколько моментов, которые нужно учитывать. Это и дополнительная нагрузка на публичные финансы, - сказал Марченко. - Мы рассматриваем несколько вариантов, думаю, мы остановимся на постепенном внедрении системы с 2023 года".

Также он уточнил, что, по мнению Минфина, на начальном этапе активным участником системы накоплений должно стать государство - чтобы "создать доверие среди граждан и сформировать условия для дальнейшей децентрализации этой системы".

Как отметила в ходе своего выступления министр социальной политики Марина Лазебная, на данный момент предполагается, что граждане смогут сами выбрать пенсионный фонд, банк или, предположительно, страховую компанию. Для тех, кто не сделает такой выбор, государство создаст отдельный фонд, который "будет работать по общим правилам", добавила глава Минсоц.

Как отметил Марченко, пенсионная реформа не означает, что Украина отказывается от солидарных пенсий.

"Нужно сбалансировать и первый уровень пенсионной системы. Важно ориентироваться на уровень коэффициента замещения не менее 40%, как было у нас до 2015 года, - сказал министр. - Этот ориентир нужно учитывать, когда мы дискутируем об уменьшении отчислений на солидарный уровень".