KSE ухудшила ожидания роста ВВП Украины в 2021г до 3,6% - прогноз

Киевская школа экономики (KSE) ухудшила ожидания роста ВВП в 2021 году до 3,6% по сравнению с 4,7% в апрельском прогнозе и улучшила прогноз роста ВВП на 2022 год - 4,4% по сравнению с 2,7%, сообщил руководитель Центра макроэкономического моделирования KSE Юрий Шоломицкий.

"Многие прогнозисты и сами страны переносят ожидания части экономического возобновления на 2022 год из-за неудовлетворительных темпов вакцинации, возможных очередных вспышек штамма "дельта", – сказал он в ходе представления прогноза в среду.

Согласно базовому сценарию, в 2023 году рост экономики составил 3,5% ВВП, прогнозирует KSE.

Ее эксперты также ожидают, что к концу текущего года инфляция будет составлять 8%, а затем к середине 2022-го снизится до 5% частично из-за восстановления мировых цен, а также благодаря сдерживающей монетарной политике НБУ. При этом в конце 2022 года инфляция составит 4,3%, уточнил Шоломицкий.

Что касается курсовых ожиданий, то Шломицкий обнародовал прогноз курса гривни в 28,2 грн/$1 в конце 2021 года. В дальнейшем гривня будет обесцениваться, примерно, на 3% в год, прогнозирует KSE.

Таким образом, в 2022 году обменный курс ожидается на уровне 28,9 грн/$1 и 29,9 грн/$1 в 2023 году, свидетельствуют материалы прогноза КШЭ.

По его словам, основное допущение базового сценария прогноза – получение в $2,7 млрд от МВФ за счет распределения специальных прав заимствования на сумму, эквивалентную $650 млрд, для помощи в восстановлении мировой экономики, пострадавшей в результате пандемии коронавируса.

Как указал Шоломицкий, оптимистический сценарий предусматривает более оживленный приток внешних инвестиций - до $3 млрд ежегодно, в таком случае рост экономики составит 3,7% ВВП в этом году, а также 5% и 4,7% в два последующих.

В то же время сценарий, предусматривающий удорожание на 15% нефти и газа в четвертом квартале этого года, содержит ожидания роста ВВП на 3,5% в 2021-м, 4,1% в 2022-м и 3,7% в 2023 годах.