Правительство утвердило порядок предоставления комплексной услуги «е-Предприниматель»

Кабинет Министров утвердил порядок предоставления комплексной услуги, которая предоставляет возможность начать собственное дело путем подачи единого запроса на портале «Дія».

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее постановление правительство приняло на заседании 4 августа.

Согласно тексту пояснительной записки к постановлению, услуга «е-Предприниматель» вводится в рамках экспериментального проекта по упрощению условий для начала и ведения предпринимательской деятельности в Украине.

Эта услуга предоставляет гражданам возможность открыть собственное дело (открыть ресторан, кафе, магазин или салон красоты), путем подачи одного запроса через государственный портал электронных услуг «Дія».

Планируется, что в рамках реализации экспериментального проекта «е-Предприниматель» все необходимые для открытия бизнеса действия можно будет осуществить по одному запросу через портал «Дія».

В частности, граждане смогут: зарегистрировать ФЛП или ООО, зарегистрироваться плательщиком единого налога, получить лицензию на оптовую или розничную торговлю алкогольными напитками и табачными изделиями, получить лицензию на оптовую торговлю топливом, зарегистрировать регистратор расчетных операций, уведомить о принятии на работу работников, подать информацию о вакансии, зарегистрировать оператора мощностей пищевого рынка, зарегистрировать декларацию соответствия материально-технической базы требованиям противопожарной безопасности и требованиям законодательства по вопросам охраны труда, получить разрешение на выполнение работ повышенной опасности и открыть банковский счет.

Как сообщал Укринформ, бренд и концепцию приложения и портала государственных услуг «Дія» представили в 2019 году в Киеве. Онлайн-регистрация ФЛП стала одной из первых услуг, запущенных на портале. С мая 2021 года эта услуга предоставляется автоматически без посредничества людей. Кроме того, на портале «Дія» можно воспользоваться услугами Государственной налоговой службы, в частности оплатить ЕСВ для ФЛП I-III групп и подать налоговую декларацию.

Услуга по регистрации ООО на портале «Дія» предоставляется с октября 2020 года.